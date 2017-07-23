Панин показал постельное фото с собакой

Скандально известный актер Алексей Панин опубликовал в социальной сети необычный снимок. Артист показал мирно спящую собаку на импровизированной постели.

Снимок появился на личной странице Панина в Instagram. На постельном фото была запечатлена собака по кличке Лука.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от публикации. "Какой сладкий!" – восхищается один из комментаторов. "Какой классный! У меня такой же был", – присоединяется к общему ликованию другой. Всего за несколько часов снимок набрал больше 1,6 тысячи лайков.

Позже фотография была удалена со страницы Панина. Тем не менее, Dni.Ru смогли найти ее копию, которая была сохранена в Сети.

Затем Панин выложил еще одну неоднозначную фотографию. На этот раз в кадр попали две собаки и девушка. "Поели, можно и поспать", – подписал снимок актер. "А как же сексом заняться?" – оставил едкий комментарий один из пользователей.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июл 23 2017 в 2:45 PDT

Напомним, Панин попал в скандал из-за эротического видео с собакой в 2016 года. Ролик был продемонстрирован зрителям передачи "Говорим и показываем": на опубликованных кадрах человек, похожий на артиста, занимался сексом с собакой.

Публикация от R.S. (@moscowrs) Июл 21 2017 в 10:40 PDT

Как писали Dni.Ru, позже артист попытался откреститься от произошедшего. "Во-первых, на спине человека, снятого на видео, нет татуировок. А у меня их три. Кто-то скажет, мол, да этот ролик могли снять давно, когда у Панина еще не было татуировок. Но тут еще одна деталь. У мужчины на видео седые волосы. А у меня десять лет назад – в то время, когда я сделал первое тату, не было седых волос", – заявил он.