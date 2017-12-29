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Шоу-бизнес

Жена Кержакова рассказала о раке

Александр и Милана Кержаковы. Фото: vk.com/milanakerzhakova
Супруга известного футболиста Александра Кержакова Милана дала откровенное интервью. Она рассказала, как перенесла скоропостижную смерть отца, рождение сына и апатию, которая пришла на смену этим событиям.
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Весной у Миланы Кержаковой умер отец. Для девушки эта потеря стала самым сильным стрессом, когда-либо испытанным ею. "Не знала, как это состояние может отразиться на ребенке. Ты не можешь ни выпить, ни таблетку съесть. Выйти из этого состояния я не могла очень долго. Проходила через различные психологические этапы: отторжение этого факта, агрессию, смирение, принятие... Невозможно просто взять и осознать: был человек – и вот его нет", – рассказала Милана.

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Тогда девушка вот-вот должна была стать матерью. "Нам всегда кажется, что человек представляет собой что-то важное и большое. А в итоге получается, что вся его деятельность, проекты, планы обесцениваются одним днем. Возможно поэтому первое время у меня была апатия, я не могла общаться с сыном. Для меня смерть и рождение смешались во что-то одно. Параллельно нужно было поддерживать маму и брата, времени на Сашу и сына просто не было", – призналась Милана.

Иногда отец ей снится. "Когда от рака не стало маминого папы, моего дедушки, он мне снился чаще и больше. Но однажды приснилось, как приходит отец и говорит: мама больна раком. Я проснулась в холодном поту с мыслью: "Наверняка сейчас выяснится и это". Проверили маму. Слава Богу, все в порядке", – цитирует Милану Кержакову StarHit.

Жена футболиста не скрывает, что вместе с матерью посещала специалиста. "Юля Барановская посоветовала нам очень хорошего психолога. Она обращалась к ней, когда у нее была трудная жизненная ситуация. Нам это тоже помогло", – рассказала Кержакова.

Милана призналась, что из-за смерти отца не сразу осознала, что скоро станет матерью. "Осознание пришло месяцев с четырех. Первое время я даже не могла спокойно подходить к ребенку. Сейчас я смотрю на первые фотографии Артемия и на него нынешнего. И – вижу, как он растет. Мне очень любопытно наблюдать за изменениями черт лица. На кого похож? Пока непонятно. Хотя малыш, когда засыпает, кладет ногу на ногу. Я точно так же делаю. Так интересно!" – рассказала Кержакова.

Сейчас ее с Александром сыну Артемию восемь месяцев. За ним приглядывает квалифицированная няня. Мальчик уже начинает делать первые шаги. "Это вообще очень рано для его возраста, но он уже начал вставать и пытаться ходить. Сейчас еще режутся зубы, поэтому у нас беспокойный период. В целом мне не кажется, что Артемий – проблемный ребенок", – отметила Милана.

Несмотря на то что супруги видятся редко, они много и часто переписываются. Их самое любимое занятие – проводить время дома вместе. Бывают у Миланы и Александра ссоры. После них первой идет мириться она. "День можем не разговаривать (максимум!), а потом делаю первый шаг. Очень не люблю пребывать в негативных эмоциях. Мне неважно, кто был прав, а кто – не прав, разговаривать первая все равно начинаю я. Саша довольно категоричный человек, а я больше дипломат", – отметила Милана Кержакова.

Автор: Наталья Аряева29 декабря 2017, 15:59
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