Больная раком звезда "Дома-2" объявила о конце

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Елена Степунина, на протяжении нескольких месяцев боровшаяся с раком, сделала важное заявление. Звезда телепроекта объявила об окончании лечения.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Степунина обратилась к многочисленным подписчикам с очень важной новостью. Сегодняшняя дата оказалась важна для Елены по нескольким причинам. "29 декабря 2017 года. Сегодня моему мужу исполнилось 25 лет🎄🎉🎁 И сегодня закончилось мое лечение!😍" – объявила Степунина.

Однако Елена немедленно оговорилась: "Тссс поздравления пока не принимаю, официального подтверждения моего выздоровления нет, но это все на бумажках будет скоро, чувствую (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пообещала звезда скандально известного телепроекта "Дом-2".

Далее Степунина подвела итог времени борьбы с онкологическим заболеванием. "Ровно 9 месяцев. 9 месяцев ада! 9 месяцев плохого самочувствия! 9 месяцев нервных срывов и слез😂. 9 месяцев, которые показали ху из ху. 9 месяцев страха.9 месяцев добра и заботы.9 месяцев поддержки в минуты печали♥9 месяцев, которые перевернули мою жизнь!9 месяцев, за которые я стала другой! 😊" – написала Елена.

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Дек 10, 2017 at 9:42 PST

Теперь бывшая участница телестройки полна планов. Так, на Новый год девушка со всей семьей намерена посетить родственников в Краснодарском крае. "Потом и мое ДР🎁🎉🎁 А уже потом обследование и воплощение в жизнь моих рабочих задумок", – сообщила Степунина.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на объявление. "Хоть бы все хорошо было у вас!! тьфу тьфу тьфу!", "С наступающим!) только вперед !", "Леночка желаем скорейшего, полного выздоровления. Счастья тебе и твоей семье в новом году!!!!", "Леночка, я так рада за вас, обещала выпить за вас бокал грузинского, но выпью французского!" – прокомментировали новость пользователи Сети.