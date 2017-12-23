Больная раком звезда "Дома-2" пожаловалась на дорогое лечение

Бывшая участница "Дома-2" Елена Степунина борется с неоперабельной опухолью. По словам звезды телестройки, лечение очень дорого ей обходится.



Опухоль Степуниной находится между легкими и сердцем из-за этого провести операцию невозможно. Девушке приходится проходить медикаментозное лечение.

Как рассказала экс-участница "Дома-2", лечение рака в России бесплатное, но на самом деле все складывается не совсем так. За некоторые обследования и анализы приходится платит.

Степунину поддерживают поклонники. "Мне помогают подписчики. Я пока полную сумму не платила. Они частями выставляют счет. Но уже около 200 тысяч получилось", – цитирует "СтарХит" Елену.

До конца года у нее запланирован курс лучевой терапии. Девушка верит, что в скором времени сможет стать вновь здоровой. Елена старается быть проводить больше времени с сыном Матвеем, поэтому, когда у нее много сил, звезда телешоу отправляется с ребенком на длительные прогулки по городу.



"И полезно для здоровья, и время быстрее пролетает, и мышцы приходят в норму. В общем, сплошная польза. Я так долго была без моего Матвейки, что теперь никуда его даже на минуту не отпускаю", – рассказывала экс-участница "Дома-2".

Несмотря на болезнь Елена активно готовится к Новому году. Девушке осталось пройти шесть процедур лучевой терапии и можно будет немного передохнуть.

Как писали Dni.Ru, у звезды реалити-шоу "Дом-2" неоперабельная крупноклеточная лимфома четвертой степени. Она расположена между легкими и сердцем. Об онкологическом заболевании стало известно случайно – Степунину увезли в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, но после обследования выяснилось, что у нее совсем другое.