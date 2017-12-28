Священник дерзко ответил на выходку Урганта

Новый выпуск передачи Ивана Урганта получил весьма неоднозначную реакцию зрителей. Публике показалось, что ведущий спародировал православный канал, а журналисты уже взяли комментарий у священнослужителя.

Все началось с того, что в передаче "Вечерний Ургант" появилась рубрика "Телеканал СПА". Она пропагандирует здоровый образ жизни. Ее ведет Ирена Понарошку. По мнению внимательных зрителей, рубрика пародирует телеканал "Спас". Журналисты обратились за комментариями к священнослужителю.

Протоиерей Димитрий Смирнов оказался весьма просвещенным человеком. "Меня мама учила не читать то, что пишут на всех заборах. А это все такая низкопробная продукция, я ее не употребляю и даже нисколько не интересуюсь. У нормальных людей ценностей сейчас нет – это норма. То есть разговоры о ценностях – они все время есть, но обычно ничего, кроме биткоинов, их не интересует", – дерзко заявил Смирнов.

Досталось от протоиерея и Ивану Урганту. "Что касается Урганта – ну, есть еще гражданин Петросян. Это все одного порядка вещи. Это не обогащает. Ведь что называть юмором? Юмор – это Гоголь, Салтыков-Щедрин, иногда Чехов, ну уж никак не Ургант", – цитирует священнослужителя "Говорит Москва".

Отметим, что на телеканале "Спас" пока не прокомментировали использование его логотипа для оформления рубрики.