"Елка-домогалка" Урганта возмутила россиянок

Женскую часть пользователей российского сегмента социальных сетей возмутила "Елка-домогалка", показанная в программе "Вечерний Ургант". Россиянки, как выяснилось, очень переживают за голливудских звезд, пострадавших от сексуальных домогательств мужчин.

Реакция на "Елку-домогалку" немного запоздала: программа вышла в эфир 13 декабря, а обсуждать ее начали только 17-го. Толчком стала публикация видео в Telegram-канале журнала Wonderzine. В передаче Урганта новогоднее дерево украсили резиновыми руками и фотографиями известных американцев, которых в 2017 году обвиняли в домогательствах и сексуальном насилии. Венчал композицию Харви Вайнштейн, с которого и началась история со скандалами, компанию ему составили Кевин Спейси и Дэвид Блейн.

Зрительницы юмора не оценили: им не понравилось "глумление над темой сексуальных домогательств". "Елка-домогалка, ***. ТВ фильтруют?", – возмутилась @oleykalina. "А если бы это был не Первый канал, кроме _ручек_ бы еще резиновых *** (пенисов) бы навешали. Мы тут все болим душой за женщин, которым разрушили карьеры и психическое здоровье, а на телике, мать ее, ЕЛКА ДОМОГАЛКА", – пишет еще одна возмущенная россиянка (орфография автора).

Мужчины пытались успокоить дам. В частности, предположили, что авторы шоу пытались продемонстрировать негативное отношение к "домогателям" – просто исполнение замысла было неудачным. Ведь в конце ведущие сказали:" елка-домогалка от позора гори". Однако дамы еще долго не желали успокаиваться.