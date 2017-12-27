Потрепанную Волочкову унизили намеками на пьянство

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз стала объектом издевательских шуток. Поводом для травли стала новая фотография знаменитости.

Танцовщица выложила в свой Instagram-аккаунт снимок с крестницей – они вместе ходили на шоу Ильи Авербуха "Алиса в стране чудес". Придирчивым подписчикам Волочковой не понравился внешний вид балерины: они решили, что артистка крайне неудачно подобрала одежду. Кроме наряда, Анастасии досталось и за прическу.

"А-ля 90-тые 😖 Эта укладка под Буланову, блузка, вытягивающая и без того мужеподобный торс, брюки, жутковатая обувь. И просто безобразная сумка, которая совсем не вяжется со всем перечисленным. Хотя, на самом деле, бесполезно выражать мнение на этот счет и пытаться хоть как-то откорректировать внешний и моральный облик Волочковой. Потому как сила дурака в том, что умный перед ним бессилен. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. Ред)", – писали в комментариях знатоки моды.

Некоторые скатывались в откровенное хамство и оскорбления. Они заявляли, что одежду Анастасия нашла на помойке а сама она выглядит как человек, злоупотребляющий алкоголем: "Вид как у пьяницы, одевшийся на помойке, куда выбросили вышедшие из моды вещи. Прическа -жуть!", "Нужно срочно сменить парикмахера!", "У тебя вся длина ноги карявая худая ужас.......", "Какая-то ты потрепанная вся, Настюша. После ночи с очередным Черменом?".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 27, 2017 at 8:28 PST

Отметим, что часть подписчиков Волочковой безуспешно пыталась защитить свою любимицу. Однако их голоса тонули в хоре осуждения и злорадства. "Безумно красивые!", "Красавицы!", "Как же вы прекрасно выглядите! Вам очень идет эта прическа! Восхищаюсь вами Настя!!!😙❤❤❤", "Анастасия замечательно выглядите!!!Молодец!!!", "Анастасия, Вы так здорово выглядите и так хорошо сбросили вес! Вы меня мотивируете😍❤️😘👌🏻", – писали балерине поклонники.