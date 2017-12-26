Борисова сделала заявление после убийственных слов бывшего мужа

Дана Борисова поделилась важной новостью. Телеведущая рассказала о переменах в личной жизни.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дана Борисова решила расставить все точки над i после новой порции информации, которая недавно появилась в Сети относительно телеведущей.

"Всем доброе утро, и хорошего дня🦋Несмотря на возмутительные гадости, которые про меня, как оказалось, говорила моя мама в передаче #нтв #звездысошлись🌟 Я ХОЧУ ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВИТЬ, что моя доченька 😘😘😘 @polinaaxenova2007 #люблюдану❤️ #люблюполину🐭 до 10 января проживает со мной💥😇😇, мне ее отдал папа аж на две недели. Мы не расстаемся, спим вместе в обнимочку 👨‍❤️‍💋‍👨и, главное, ВМЕСТЕ БУДЕМ ВСТРЕЧАТЬ 🎄 НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ🧚🏿‍♂️🧒💋" – поделилась радостной новостью Борисова.

Блондинка попросила общественность не воспринимать всерьез слова ее матери. "А #мамуданыборисовой😂🤣😂#екатеринаивановна НЕ СЛУШАЙТЕ!! Такой она человек 😡, любит ходить по передачам ЗА ДЕНЬГИ 💰 ДЕНЬГИ 💵 и рассказывать обо мне ГАДОСТИ👽👹😈" – обратилась к поклонникам телеведущая.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Дек 25, 2017 at 10:41 PST

Отметим, что еще несколько дней назад отношения Даны Борисовой и ее экс-супруга Максима Аксенова были весьма напряженными. Бизнесмен раскритиковал ведущую за маникюр, который та сделала их дочери. Борисова показала сообщение, написанное ей Аксеновым: "Больше никаких маникюров! Это какая-то проституция. В школу я Полину вожу и отвечаю за ребенка, а такие цветные ногти девочке ни к чему. Не разлагай ее!"

Дана очень расстроилась. "Я просто убита такими заявлениями", – призналась ведущая. К счастью, бывшие влюбленные смогли найти общий язык.