Юный красавец подвинул взрослого ухажера Лободы

Похоже, сексуальная певица закрутила новый роман. От нее без ума и стар, и млад.

Когда летом на музыкальном фестивале "Жара" в Баку сексуальная Светлана Лобода познакомилась с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, поклонники заговорили об их романе. Ведь певица с ним была с ним почти неразлучна. Линдеманн был явно заинтригован блондинкой, хотя и старше Светланы на 19 лет, у него уже есть внук!

Но, кажется, теперь у Тиля появился конкурент – юный и дерзкий танцор и модель Назар Грабар. Благодаря харизме и броской внешности 25-летней парень успел прославиться в родной стране и за ее пределами. Он появился в нескольких клипах на Лободы, включая видео на песню "Парень", тизер которой появился в сети. Даже ходили слухи, что эту песню Лобода посвятила именно Назару.

Вертолеты, готические замки, роскошная пантера – новая работа певицы обещает стать одной из самых масштабных и дорогостоящих в истории отечественного шоу-бизнеса.

В этом провокационном клипе не обошлось и без постельной сцены. Но даже после нее остается вопрос, что же на самом деле связывает Лободу и Грабара. И удастся ли молодому красавцу из Днепровской области Украины подвинуть немецкого рокера-дедушку?.. Ведь Светлана – завидная невеста.