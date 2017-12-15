Лобода закрутила роман с дедушкой

Их роман развивается стремительно. Они оба очень счастливы.

Для певицы Светланы Лободы уходящий год был очень удачным. Она записала пластинку, выпустила несколько бронебойных хитов, представила концертную программу, спела на самых значимых фестивалях и собрала все главные музыкальные награды. Но главное, она встретила удивительного мужчину!

Летом на музыкальном фестивале "Жара" в Баку Лобода познакомилась с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманнаом. И была с ним почти неразлучна. Линдеманн был явно заинтригован блондинкой, а она сопроводила историческое фото с ним подписью: "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь".

Со стороны могло показаться, что это "курортный роман". Но к них, как говорят, все серьезно. После отъезда из Баку Света и Тиль продолжили контактировать. Они, как говорят друзья певицы, постоянно на связи – обмениваются посредством мессенджеров смешными картинками, милыми фразами.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Дек 14 2017 в 1:29 PST

Тиль, кстати, был первым, кто поздравил Свету с получением приза Российской национальной музыкальной премии, учрежденной Михаилом Гуцериевым. Линдеманн позвонил Лободе по видеосвязи во время банкета и они долго ворковали, смеялись. Певица забыла про все и всех, ведь милый Тиль сам захотел с ней поговорить.

Поклонники надеются, что у их кумиров все сложится. Лобода воспитывает дочь одна. Тилль Линдеманн разведен, хотя уже давно является дедушкой – его внуку Фрицу Фиделю уже десять лет.