Лобода закрутила роман с дедушкой
Для певицы Светланы Лободы уходящий год был очень удачным. Она записала пластинку, выпустила несколько бронебойных хитов, представила концертную программу, спела на самых значимых фестивалях и собрала все главные музыкальные награды. Но главное, она встретила удивительного мужчину!
Летом на музыкальном фестивале "Жара" в Баку Лобода познакомилась с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманнаом. И была с ним почти неразлучна. Линдеманн был явно заинтригован блондинкой, а она сопроводила историческое фото с ним подписью: "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь".
Со стороны могло показаться, что это "курортный роман". Но к них, как говорят, все серьезно. После отъезда из Баку Света и Тиль продолжили контактировать. Они, как говорят друзья певицы, постоянно на связи – обмениваются посредством мессенджеров смешными картинками, милыми фразами.
Тиль, кстати, был первым, кто поздравил Свету с получением приза Российской национальной музыкальной премии, учрежденной Михаилом Гуцериевым. Линдеманн позвонил Лободе по видеосвязи во время банкета и они долго ворковали, смеялись. Певица забыла про все и всех, ведь милый Тиль сам захотел с ней поговорить.
Поклонники надеются, что у их кумиров все сложится. Лобода воспитывает дочь одна. Тилль Линдеманн разведен, хотя уже давно является дедушкой – его внуку Фрицу Фиделю уже десять лет.
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