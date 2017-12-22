Диана Арбенина собралась замуж

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина дала откровенное интервью. Певица призналась, что готова выйти замуж, и, возможно, это случится уже в 2018 году.

Диане Арбениной 43 года. О ее личной жизни известно крайне мало. В 1993 году артистка ради прописки в Санкт-Петербурге вышла замуж за музыканта, лидера группы "Зимовье зверей" Константина Арбенина. Вскоре брак распался.

Как сейчас складывается личная жизнь певицы, остается лишь догадываться. Тем не менее Диана призналась, что собирается замуж. "Как говорится, каждому овощу свой срок. Я думала выйти замуж, но что-то в 2017 году не получилось. А в 2018-м – посмотрим. Все-таки год Собаки – значит, будет год верности, преданности. Может, и получится стать женой. А если нет, ничего страшного. Лучше не жениться, чем потом разводиться", – цитирует Арбенину "Собеседник".

В 2010 году певица родила двойняшек Артема и Марту. "Я захотела детей в 35 лет. И вскоре родила двойняшек, Артему и Марте уже по семь лет. Женщина должна почувствовать инстинкт материнства", – высказала убеждение Арбенина.

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina) Сен 22, 2017 at 5:37 PDT

Новый год артистка проведет в кругу семьи: с детьми, родителями и прочими родственниками. "Елку на днях собираемся покупать, но только живую – искусственные я не приемлю. Мне даже нравится, когда елочка осыпается, люблю подметать потом иголочки. Только сейчас понимаю, что все дискотеки, по которым я ошивалась в 17–18 лет, – дело преходящее. Побудьте в эту новогоднюю ночь с родителями, а погулять можно в другие дни. Кстати, обязательно хочу посетить парк, а также мечтаю попасть на каток, хоть и не умею кататься на коньках", – рассказала певица.