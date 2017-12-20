Миро раскрыла секрет родившей Курниковой

Блогер Лена Миро порассуждала, почему Анна Курникова счастлива в личной жизни. По ее мнению, секрет успеха теннисистки в том, что она предпочитает скрываться от любопытных глаз.

Известие о том, что теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас стали родителями, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Не смогла пройти мимо этой информации и известный блогер Лена Миро. Она порассуждала, в чем секрет успеха блондинки.

Лена сделала вывод, что совсем не во внешности. "Вот объективно, может ли кто-то назвать Анну Курникову красивой? Даже в молодости, в лучшие годы. Мягко скажем, колченогая и несуразная. Тяжелая, будто оцилиндрованное бревно. Говорят еще, что страдает акне – в общем, очень средненькая на внешний вид бабца", – заключила Миро.

Однако, отметила Лена, "все у Анечки хорошо и даже прекрасно". Далее блогер напомнила, что уже более 15 лет Курникова состоит в отношениях с латиноамериканским исполнителем Энрике Иглесиасом, сыном прославленного певца Хулио Иглесиаса.

����❣️ Публикация от �� Anna ��Аня (@annakournikova) Дек 23, 2016 at 9:42 PST

"Энрике знает весь мир, и папа его известен. Денег – море, огромная популярность, на внешность опять-таки симпатичный. Смог бы Энрике найти бабу получше? Уверена, любая модель-красавица была бы его. Но парень с 2003 года трется с Анькой, хотя у той – ни рожи, ни кожи", – отметила Лена.

Блогер раскрыла секрет успеха Курниковой. "Да все дело в том, что она не светит счастьем. Фотографий в Instagram не вываливает, не комментирует слухи о свадьбе, и никто ничего достоверно не знает. Только после рождения близнецов об этом узнали в прессе. Нет у Ани беременных фото, как любит Боня. Нет и рекламы мази от опрелостей, как у кандидата Ксюши, нет подписи "счастливая жена и мама", – рассудила Миро на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал".

В заключение Лена написала: "Бросают всех – и красивых, и очень успешных. Изменяют актрисам, фотомоделям, секс-символам. Умная женщина вполне может иметь очень среднюю внешность, но если не светит своей личной жизнью, бережет ее от чужих завистливых взглядов, она имеет хорошие шансы сохранить и семью, и мужа".