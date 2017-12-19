Новые подробности тайной беременности Анны Курниковой

Ушлые журналисты сумели разговорить близкого друга теннисистки Анны Курниковой, которая на днях подарила избраннику, певцу Энрике Иглесиасу, двойню. По словам приятеля пары, влюбленные тщательно скрывали беременность и общались только с родственниками.

По словам друга, Анна Курникова и Энрике Иглесиас сделали все, чтобы сохранить беременность спортсменки в тайне от всех. Теннисистка и певец резко сузили свой круг общения, оставив лишь проверенных людей.

"Я видел ее милый округлившийся животик. Примерно пять месяцев назад мне рассказал друг, что они в ожидании, но держат новость под строжайшим секретом", – рассказал журналистам People друг Курниковой и Иглесиаса, который предпочел не называть свое имя.

Несмотря на то что Анна и Энрике вели крайне закрытый образ жизни, они не забывали о внешнем мире и событиях, происходящих в нем. К примеру, пара регулярно делала внушительные пожертвования в различные благотворительные организации.

Как рассказал приятель влюбленных, когда выяснилось, что Курникова беременна, теннисистка и певец до минимума ограничили общение с друзьями и прочим окружением. Они не хотели никакой огласки. "Они общались только с семьей и очень близкими друзьями. В основном они ведут замкнутый образ жизни", – объяснил друг Курниковой и Иглесиаса.

Западные СМИ утверждают: Анна и Энрике впервые стали родителями 16 декабря, однако радостная новость получила распространение лишь сейчас. Сына Иглесиас и Курникова назвали Николас, а девочку – Люси. Малыши и новоиспеченная мама чувствуют себя хорошо. По слухам, теннисистка и певец воспользовались процедурой ЭКО.

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились в 2001 году на съемках клипа на песню Escape. С тех пор испанский мачо и русская красавица вместе. Слухи о том, что влюбленные поженились, появились несколько лет назад, но доказательств нет до сих пор. Сами звезды догадки общественности не отрицают, но и не подтверждают.