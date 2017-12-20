Ковальчук ушла из дома после ссоры

Актриса повздорила с дочерью. Но это издержки переходного возраста подростка.

У актрисы Анны Ковальчук двое детей от разных браков: 17-летняя Злата и семилетний Добрыня. "Если у вас есть ребенок, вы никогда не будете одиноки, – улыбается Анна. – Я делюсь с ними своими переживаниями. Добрыня – солнечный лучик, смотрит на меня как на божество. Со Златой я испытываю давно забытые чувства. Например, вспоминаю, как волнительно встречаться с молодым человеком. До семи лет детям нужна мать, а после 14 – подруга".

Правда, между матерью и дочерью нередко случаются разногласия и ссоры. "Недавно мы повздорили, и Злата спросила: "Я не понимаю, мы друзья или нет?" – "Нет, я здесь главная. Как скажу, так и будет", – говорит актриса. – Я могу показать ребенку, что мне больно. А могу и из дома уйти на пробежку. За полчаса все остынут, и отношения придут в норму. Ну и наказание никто не отменял. Могу лишить Злату денег. Ее гонорара недостаточно, чтобы покрыть все расходы: лошадей, салоны, доставку еды. Мама ведь невкусно готовит!"

Общаясь с детьми, Анна нередко вспоминает себя в их возрасте. "Честно говоря, мне была важна мамина любовь. Я боялась ее потерять, поэтому, как только она переставала со мной разговаривать, впадала в панику. К сожалению, сейчас дети этого не боятся. Но это не их проблема, а наша", – цитирует звезду сериала "Тайны следствия" журнал "Теленеделя".