Бывший муж уступил отравившейся Дане Борисовой

Дана Борисова сообщила поклонникам радостную новость. Бывший возлюбленный позволил ей чаще видеться с дочкой.

В напряженных отношениях Даны Борисовой с отцом ее ребенка, бизнесменом Максимом Аксеновым, наметилось потепление. Об этом сообщила сама телеведущая. Дана, которая, судя по свежим фото, выписалась из больницы, куда попала, предположительно, после того как перебрала с лекарственными препаратами, рассказала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram важные новости.

"❤️❤️❤️Самая любимая на свете @polinaaxenova2007 #девочкасказка #девочкамечта Теперь через день я забираю тебя из школы))) Спасибо твоему папе🍀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Борисова.

Далее Дана рассказала, как прошел их день. "Вчера вместе сделали уроки, и съездили на тренировку в бассейн, сегодня у меня снова сьемка 🎬🎤у самого лучшего @malahov007 #прямойэфир #россия1. Спасибо за мудрый совет с вечера @nikita_lushnikov 😇, а послезавтра я снова на весь день заступаю в смену ,как мама любимой доченьки😘😘😘 🙏Спасибо мою любимую @zaulka 🍀за то, что катала нас с Полинкой весь день на своей машинке🌹🌸🌺", – поблагодарила телеблондинка.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Дек 18, 2017 at 3:55 PST

Поклонники поддержали ведущую и порадовались за нее. "Наконец то до него дошло, что не давать им общаться совсем это нечеловечно", "Рада за вас, девочки!!!❤️❤️❤️", "Как хорошо 😆👍🌸🌸🌸", "Даночка, привет. хорошая новость. будь счастлива. скоро Новый год. мечты должны сбываться", "Теперь Вам с папой надо наладить дружеские отношения и все будет у Вас отлично. Счастья Вам!!!" – высказались пользователи Сети.