Пугачева в лаковых ботфортах восхитила коротким платьем

Певица Жасмин поделилась на своей странице в Instagram фотографией с Аллой Пугачевой. Исполнительницы оказались одеты в похожие наряды, однако у Примадонны платье было все же короче.

"Неожиданно сошлись с Аллой Борисовной по цветовой гамме 😄🙈", – подписала снимок певица Жасмин. На фотографии она предстала перед зрителями в элегантном черном платье с белым воротничком. Алла Пугачева также нарядилась в черное платье с поясом.

Довершали образ Примадонны высокие блестящие черные сапоги. Пользователи Сети отметили, что наряд Пугачевой оказался откровеннее, чем у Жасмин – она не только позволила себе открыть плечи, но и выбрала платье чуть короче, чем у коллеги по цеху. Впрочем, комментаторы все равно остались в восторге.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Дек 1 2017 в 10:15 PST

"Красотки!!!! Супер! Алла Борисовна так держать!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие вы очаровательны", "девочки super 💖", "Ножки у обеих стройные", "Красавицы !", "АЛЛА БОРИСОВНА,какая вы стройняжка ммм)))" – писали комментаторы восторженные отзывы.

Впрочем, нашлись и недовольные. "Нет печальней картины, чем молодящаяся бабка. Вульгарное и жалкое зрелище", "надо отправить на модный приговор к Васильеву", – негодовали критики. Их недовольство вызвал не только внешний вид Аллы Пугачевой.

"Всю жизнь она глаза мозолит людям из экрана эта Алла!!! Голос давно злобно,лет 100 назад!!! Она как Ленин,тольто он глаза не мозолит,а эта носит свое" тело" по всем каналам!!!", "Опять примадонна 😤Лишь бы по телеку ее не показали на новый год.... сколько ж можно....", – пожаловались подписчики Жасмин.

