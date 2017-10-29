Фадеев напугал ритуалом жертвоприношения

Знаменитый музыкальный продюсер Максима Фадеев поделился в Instagram необычной фотографией. Он запечатлел древний ритуал жертвоприношения.

Пользователей Сети не на шутку испугал странный снимок. Многие начали подозревать, что продюсер может состоять в секте.

"Это что за спиритический сеанс?" – вопрошает один из пользователей. "Жертвоприношение, больше ничего не поняла", – пишет другой комментатор. "Чего-то попахивает сектантством", – с сомнением замечает третий.

Среди подписчики Фадеева оказались и те, кто смог объяснить смысл ритуала. "Это не сектантство, это индийский обряд по очищению кармы и гармонизации плохо расположенных планет в натальной карте человека. Очень полезная вещь", – рассказал пользователь социальной сети. "Изучите сначала данную философию, что бы не позориться и не оскорблять людей с данной верой", – критикует других комментаторов один из знатоков.

Примечательно, что позже у некоторых пользователи возникли сложности с получением доступа к публикации. Копия фотографии была сохранена в Интернете.

Судя по всему, обряд, который запечатлел Фадеев, называется яджна. Его активно практикуют последователи индуизма.

Ритуал предполагает совершение жертвоприношения. Он проводится для удовлетворения духов и исполнения определенных желаний.