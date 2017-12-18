Жена рассказала о разводе с Валерием Леонтьевым

Легендарная актриса Людмила Хитяева дала откровенное интервью. Артистка рассказала о личной жизни и объяснила, почему развелась со своим третьим мужем Валерием Леонтьевым.

Людмила Хитяева прославилась в 60-е. Именно тогда на телеэкраны вышли картины "Тихий Дон", "Евдокия", "Стряпуха". Сейчас артистка не настолько востребована, но не менее любима. Хитяева стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Легендарная актриса рассказала о личной жизни.

Она трижды была замужем, и ни один ее брак не увенчался успехом. Впервые Хитяева стала женой актера Александра Белокринкина. У нее родился единственный ребенок – сын Павел, в котором актриса души не чает. "Я всегда ему говорю: "Ты – моя планета", – призналась она. Отметим, что наследник артистки работает в Таиланде и, по ее словам, состоялся как личность.

Однако брак Хитяевой распался из-за слухов об изменах Белокринкина, которым та поверила. "Это такая бесшабашная молодость, которая – раз и рубит, любимого человека отбрасывает в сторону. И пришлось расстаться. Мне накапали на разум", – сказала Хитяева, отметив, что Белокринкин пытался ей все объяснить, однако она не стала слушать.

На развод с актером Людмилу привез известный хирург Борис Якобсон. Именно он впоследствии стал ее вторым мужем. Но и этот брак долго не продержался. Всему виной стала другая женщина. "Мы, актеры, – люди с обнаженной кожей, все очень чувствуем", – отметила Хитяева. По ее словам, она подозревала, что муж ей изменяет.

Однажды, вернувшись раньше времени с проб, актриса застала супруга с другой женщиной прямо у них дома. Хитяева решила не скандалить. Она попросила мужа проводить его пассию, а разговор отложила на другой день. Оказалось, что Хитяева была беременна, но, увидев мужа с другой, передумала рожать. Для Якобсона это был страшный удар.

Третьим мужем Хитяевой стал спортсмен, постановщик трюков в кино Валерий Леонтьев. Они были вместе 20 лет. Однако именно Людмила Хитяева поставила точку в их отношениях. Она объяснила это тем, что у нее были сын и внуки, а у Валерия к 50 годам – никого. Да и его мать мечтала о внуках.

Интересно, что Хитяева сама выбрала Леонтьеву будущую жену. Однажды супруги вместе пошли в магазин. Там Людмила указала Валерию на женщину, работавшую в канцелярском отделе. Позже Леонтьев развелся с Хитяевой и женился на той, кого ему показала актриса. Примечательно, что бывшие супруги сумели сохранить добрые отношения.

"Мы очень дружим. Валерий – уже почти мой брат. Такие высокие отношения", – сообщила Людмила Хитяева. Более того, сын актрисы Павел тоже дружит с Валерием Леонтьевым и даже приезжает к нему в гости.