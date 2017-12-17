Поплавская прошлась по поющей о ягодицах Собчак

Необычное выступление бывшей ведущей "Дома-2" Ксении Собчак стало поводом для обсуждений в Сети. Свое отношение к этому высказала известная актриса Яна Поплавская.

Видеозапись появилась на странице члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна. Именно в комментариях к ролику среди рядовых пользователей отметилась Поплавская.

"Я совершено серьезно тебе скажу , меня всегда потрясают люди , готовые 24часа в сутки работают ,, на себя,, ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет она. Актриса заявила, что такие люди готовы делать все, чтобы о них говорили, и не важно в каком ключе: хорошо или плохо.

"Они понимают , что они ЕСТЬ, ЧТО ОНИ СУЩЕСТВУЮТ В ЭТОМ МИРЕ. Это такая форма самоидентификации ! Кто-то находит себя в семье , в искусстве , в помощи людям , в науке , а они в себе)))", – заключила Поплавская. "Ну в этом плане Ксения – МАСТЕР", – согласился Манукян.



Напомним, поющая Собчак вызвала настоящую истерику. Как писали Dni.Ru, премьера состоялась в ходе гала-концерта проекта "Новая фабрика звезд".

Дебютная работа бывшей ведущей "Дома-2" удивила многих. "Борются жопа с бровями за пьедестал в Инстаграме", – эта фраза стала своеобразным лейтмотивом песни.

