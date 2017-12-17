Алферова вмешалась в громкий скандал после варварской акции

Популярная сеть магазинов косметики попала в громкий скандал: актриса Ксения Алферова возмутилась необычным флешмобом, который прошел в организации. Ситуацию специально для Dni.Ru прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Шквал критики в адрес магазинов вызвала акция, в ходе которых начальство решила заклеймить сотрудников. Продавцов заставляли разрисовывать себе лица: их щеки стали своеобразным счетчиком, на котором отображалось количество оставшихся до Нового года дней.

Алферова была одной из первых, кто возмутился происходящим. "Это что за ужас, клеймить своих сотрудников! Единственные ассоциации, которые возникают у меня, – концлагерь или домашние животные", – прокомментировала варварскую акцию она.

Манукян поддержал артистку. "Ксения неравнодушный человек. Она создала фонд, который помогает деткам с синдромом Дауна и она никогда не остается в стороне, если видит несправедливость", – заявил он в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) Дек 15 2017 в 7:55 PST

"Другое дело, что лично я бы не стал делать рекламу этой сети, даже если лона станет антирекламой. Я считаю, что они запросто могли просчитать маркетинговую составляющую, и этот потенциальный скандал в обществе спровоцировать, чтобы заодно поднять продажи перед Новым годом. Хотя иначе бы никто не узнал о том, какая компания занимается такими "фокусами", так что ситуация на самом деле двоякая", – добавил он. Манукян подчеркнул, что такое отношение к сотрудникам сети магазинов просто возмутительно. "Работающие на хозяина люди не рабы, их только на время нанимают", – заключил эксперт.



Публикация от bolohovska'marina (@marina.bolohovskaya) Дек 16 2017 в 9:23 PST

Отметим, многие рядовые россияне негативно отнеслись к акции. Пользователи социальных сетей называют такой подход варварским и критикуют руководство сети магазинов косметики.