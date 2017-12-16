Онкобольной Николаев плакал от радости

Юрию Николаеву 16 декабря исполняется 69 лет. За эти годы он пережил много взлетов и падений, была в жизни кумира миллионов телезрителей и по-настоящему черная полоса – несколько лет он боролся с онкологией.

Наколаев всегда отличался невероятным трудолюбием, так остается и по сей день – торжеству телеведущий предпочел любимую работу.

"Наверное, не буду отмечать вообще. Ведь 69 – это не круглая дата, не юбилей. А еще к тому же я буду работать и 14-го, и 15-го, и даже, может быть, 16 декабря. Так что максимум посидим в семейном кругу, поужинаем", – раскрыл планы Юрий Николаев.

Семейный круг для телеведущего – это прежде всего его жена Элеонора. Супруги вместе уже 42 года. "Я слишком эгоистичен, чтобы столько лет жить с нелюбимым человеком. Поэтому в основе всего конечно же лежит любовь, понимание и прощение", – раскрыл секрет успешного брака ведущий.

Поделился Николаев и другой тайной. Оказывается ведущий, которого многие считают идеальным мужчиной, не считает зазорным плачь сильного пола. "Слезы – это выражение эмоций", – отметил он.

При этом телеведущий честно признался, что не так давно расплакался и сам. "Я не буду называть причины, но это был радостный повод", – заявил Николаев.

Поводов для радости у телеведущего, кстати, предостаточно. К примеру, он ведет свое собственное шоу на Первом канале, а это, учитывая ораву молодых конкурентов, заслуживает огромного уважения. Но Николаев не останавливается на достигнутом и продолжает мечтать.

"А мечтаю я о том, чтобы держать тот ритм, который есть у меня сейчас. Меня все устраивает. Я живу без спешки со своими делами, друзьями и увлечениями", – цитирует "Собеседник" Николаева.

Как писали Dni.Ru, Юрий Николаев впервые столкнулся с онкологией в начале нулевых. Врачи диагностировали у него рак кишечника, но при очередном рецидиве опухоль обнаружили в другом органе. Медикам, после длительного лечения, удалось "усыпить" болезнь. Теперь артист проходит профилактические осмотры, чтобы не пропустить очередной рецидив.