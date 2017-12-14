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Долина после родов покидает Россию

Лариса Долина. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Певица избавилась от трех малышей. На такой приплод она вовсе не рассчитывала.

Продолжение: Похорошевшая после секс-скандала Волочкова восхитила роскошной грудью
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Российская национальная музыкальная премия не принесла неожиданностей – на сцене блистали знакомые всем лица. Лещенко, Киркоров, Басков, Орбакайте колесят с награждения на награждение, с концерта на концерт, с церемонии на церемонию. Зато за кулисами было жарко – гости так и сыпали откровениями.

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Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Например, Лариса Долина хвасталась свежей татуировкой. "Я набила ее в честь любимой кошки Маруси, которая недавно родила троих девочек и мальчика, – рассказала певица корреспонденту Dni.Ru. – Правда, от трех новорожденных кошечек пришлось избавиться, оставили только кота. Я ведь на такой приплод вовсе не рассчитывала. Признаюсь, что очень люблю этих пушистых друзей. Но мы решили, что размножаться им пока хватит – времени заниматься котятами нет совсем, это хлопотное занятие".

После родов Долина решила покинуть Россию. К счастью, не навсегда. "31 декабря я с дочкой Линой и внучкой Сашенькой улетаю отдыхать в Майами, – улыбается артистка. – А оттуда мы поедем в Диснейленд и в круиз по Карибским островам. Для Саши это будет первая такая длинная поездка, она очень ее ждет. Звонит мне и каждый день спрашивает: "Бабушка, сколько дней осталось до 31 числа?"

Лариса Долина. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Певица призналась, что ее семилетняя наследница – девочка талантливая: "У нее есть и слух, и голос, она растет талантливым ребенком, ходит в разные кружки". Странно было бы услышать обратное при такой одаренной и популярной бабушке...

Автор: Феликс Грозданов14 декабря 2017, 14:38
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