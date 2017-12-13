Малахов устроил шоу из трагедии Борисовой

Темой очередного выпуска программы "Прямой эфир" стало здоровье телеведущей Даны Борисовой. Звезда вышла на связь со студией по видео мосту.

Девушка подробнее рассказала о своем состоянии здоровья и попыталась убедить зрителей и гостей студии, что чувствует с ней все в порядке. "Я могу сказать однозначно, что никакого суицида не было", – заявила Борисова. Она еще раз рассказала, что мучаясь от сильного кашля приняла слишком большую дозу таблеток бромгексина.

"Я приняла огромное количество таблеток, кашель меня постоянно душит", – пожаловалась звезда. Она еще раз поведала зрителям и гостям студии, что на фоне перемены климата и стрессов, связанных с борьбой за дочку, у нее развился психосоматический кашель. Эту версию поддержал и нарколог Марат Огинян.

Врач реабилитационного центра, который занимается лечением Борисовой, заявил, что состояние его пациентки стабильное и никаких угроз жизни нет. Андрей Малахов, ведущий программы "Прямой эфир" подчеркнул, что такой точки зрения придерживаются все знакомые Даны. Девушка искренне поблагодарила Малахова за участие. "Когда мне плохо только ты приходишь на помощь…", - заявила она.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Дек 12 2017 в 3:09 PST

Напомним, ранее в соцсетях распространилась информация, что Дана Борисова пыталась свести счеты с жизнью. Корреспонденту Dni.Ru удалось связаться с телеведущей и выяснить подробности случившегося.

"Я сама узнала про то, что якобы решила покончить с собой, из интернета, – заявила сквозь кашель Дана. – И была сильно удивлена этими небылицами. Возникли же они из-за непорядочности врачей скорой помощи. Во время моего нахождения в центре реабилитации в Таиланде я простудилась. Вероятно, смена климата и стресс дали о себе знать. И до сих пор мучаюсь из-за психосоматического тонзиллита – он обостряется в момент стрессов".

"Я верующий человек, никогда в жизни не наложила бы на себя руки, – продолжает Дана. – Сейчас у меня в жизни все хорошо, поводов для негативных мыслей нет. Поэтому, еще раз подчеркну, никакой попытки суицида я не предпринимала!"