Российская певица экстремально похудела из-за развода

Певица Анна Плетнева дала откровенное интервью. Она призналась, что из-за любовных переживаний умудрилась похудеть до 39 килограммов.

При росте 153 сантиметра Анна Плетнева весит 42 килограмма. При этом экс-участница групп "Лицей" и "Винтаж" родила троих детей – дочерей Варвару и Марию и сына Кирилла. Однако артистка умудрилась сохранить великолепную форму. По признанию Анны, проблемой для нее всегда была потеря веса, а не его увеличение.

Однажды Плетнева достигла критического веса. Тогда популярная исполнительница переживала болезненный развод и весила экстремально мало. "Похудев от любовных переживаний, я весила всего 39 килограммов. На это было страшно смотреть! С моим небольшим ростом даже один килограмм играет роль", – цитируют Анну Плетневу "7Дней".

Исполнительница призналась, что не ограничивает себя в питании. "Моему организму важно вовремя получать то, что он просит. Если мне жутко захотелось шоколада, то я его съем сколько захочу. Впрочем, я давно приучила себя контролировать объем пищи, чтобы не растянуть желудок. Есть и персональный секрет, которого я придерживаюсь с самого детства. Знаете, у меня очень полная мама. Папа переживал, что и я буду пухленькой. Поэтому после обеда всегда заставлял меня ходить или просто стоять у стеночки. И у меня в памяти с тех пор отложилось, что после еды ложиться спать нельзя", – рассказала артистка.

Публикация от Анна Плетнева (@dusya_star) Окт 25 2017 в 11:20 PDT

Плетнева действительно очень легко сбрасывает вес. К примеру, на съемках клипа Анна изображала участницу боев без правил. В итоге за несколько дней она потеряла четыре килограмма.