Пересильд отказалась говорить о свадьбе с Учителем

В СМИ появилась информация о том, что Юлия Пересильд якобы вышла замуж за режиссера Алексея Учителя. Репортеры сослались на обручальное кольцо, которое разглядели на безымянном пальце правой руки артистки.

В недавнем интервью Юлия Пересильд наконец призналась, что у нее многолетняя любовная связь с известным режиссером Алексеем Учителем, от которого актриса родила двух дочерей. Говорят, артистка долго не признавала факта романа с престарелым кинодеятелем, потому что он был глубоко женат на продюсере Кире Саксаганской, подарившей ему двух сыновей. Впрочем, это не помешало влюбленным полтора года назад обзавестись четырехкомнатными апартаментами и начать жить вместе.

"Сто процентов, Кира дала развод, Юля с Алексеем наконец перестанут прятаться и поженятся. Двое детей – это уже давно настоящая семья! Девочки хоть спокойно Учителя папой на людях называть будут, а то их ругали за это", – приводит издание Eg.RU разговоры в кулуарах после того, как Пересильд признала роман с Учителем.

Некоторые журналисты пошли еще дальше и успели поженить Юлию и Алексея. Поводом для слухов послужила фотография, на которой Пересильд запечатлена милующейся с котиком. При этом безымянный палец правой руки актрисы украшает внушительное обручальное кольцо. Однако, по информации того же издания, Юлия рассказывать подробности отказалась.

Отметим, что искомое фото находится в аккаунте Пересильд в социальной сети Instagram. Действительно, оно датируется началом октября. "Всем хорошего дня! Что– то надо делать, чтоб не впасть в осеннюю хандру!!! Не хочу! Вот котики спасают😂Питер место размышлений, всегда в этом городе возникает много мыслей и это прекрасно.... ❤️" – подписала фото актриса, отметив хэштегом слово "съемки", поэтому нельзя точно сказать, ей ли на самом деле принадлежит обручальное кольцо или актриса надела его специально для работы.

Как писали Dni.Ru, Алексей Учитель на 33 года старше Юлии Пересильд. Они познакомились в 2007 году, а два года спустя актриса родила дочь Анну. Официально Пересильд не называла имя отца девочки, однако уже тогда в кулуарах ходили слухи, что "постарался" Учитель. В 2012 году Юлия родила вторую дочь, которую назвала Марией, и в кинотусовке снова заявили, что без режиссера тут не обошлось.

