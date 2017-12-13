Гузеева запретила 17-летней дочери делать аборт

Лариса Гузеева дала откровенное интервью. Она призналась, что запретила юной дочери и потенциальной невестке делать аборт, и заявила, что ранние дети – это хорошо.

У Ларисы Гузеевой двое детей – сын Георгий и дочь Ольга. Наследник уже восемь лет состоит в отношениях с девушкой по имени Анна, и актриса выразила надежду, что летом они наконец поженятся. Что касается дочери, то Лариса за нее спокойна, поскольку ее личная жизнь развивается на глазах телеведущей. По мнению артистки, главное – "не соваться, не трогать".

"Я за ранние браки, пусть женятся, выходят замуж, рожают детей. Не получится, не дай бог, ничего страшного, мы с папой есть, подстрахуем. А как по-другому? Что вышла замуж за идиота – терпи, зачем к мамке прибежала, хвост поджала? Это надо быть каким дураком-родителем. Сейчас любят и хотят детей – пусть. И ранние дети – хорошо, и поздние тоже. Какая разница? Это не имеет никакого значения", – высказала свое мнение Гузеева.

Однако актриса поставила одно условие дочери: при любом раскладе рожать. "Я сразу сказала Леле: аборт делать не дам ни Аньке, ни тебе. Поэтому ты должна понимать, что каждый мужчина, который появляется в твоей жизни, он – потенциальный отец твоего ребенка. На всю жизнь. И он не должен потом мотать тебе нервы. А Лелька – такая чадолюбка, лучшая подруга всех малышей во дворе", – цитирует популярную актрису Woman`s Day.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Ноя 19 2017 в 4:07 PST