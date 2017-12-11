Алика Смехова побила Ларису Гузееву на "Давай поженимся"
"Наконец добралась и до тв-шоу "Давай поженимся" с моей дорогой Ларисой Гузеевой. Я в группе новогодней поддержки и с сюрпризом. Эфир на последней неделе декабря. Будет весело", – подписала фотографию артистка.
На снимке Алика Смехова позирует с Ларисой Гузеевой. Судя по кадру, для похода на шоу Первого канала актриса выбрала элегантное нежно-розовое платье, оголяющее одно плечо. Наряд расшит пайетками и сверкает на свету.
В свою очередь ведущая программы предстала в повседневном брючном костюме с белой блузкой. При этом пиджак просто висит на постройневшей Гузеевой.
Гузеева выглядела менее эффектно, чем ее подруга. Кроме того, на фоне невзрачной ведущей 49-летняя Алика кажется даже моложе своих лет. Это тут же подметили поклонники Смеховой.
"Алика милая очаровашка!! Лариса похорошела, но одевается ужасно", "Потрясный цвет платья, балдею от таких цветов", "Ну почему Ларису так не очень красиво одевают???Она же красавица", – написали фаловеры в комментариях к фото (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).
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