Алика Смехова побила Ларису Гузееву на "Давай поженимся"

Алика Смехова появилась на программе "Давай поженимся". Фото со съемок актриса показала на своей странице в Instagram.

"Наконец добралась и до тв-шоу "Давай поженимся" с моей дорогой Ларисой Гузеевой. Я в группе новогодней поддержки и с сюрпризом. Эфир на последней неделе декабря. Будет весело", – подписала фотографию артистка.

На снимке Алика Смехова позирует с Ларисой Гузеевой. Судя по кадру, для похода на шоу Первого канала актриса выбрала элегантное нежно-розовое платье, оголяющее одно плечо. Наряд расшит пайетками и сверкает на свету.

В свою очередь ведущая программы предстала в повседневном брючном костюме с белой блузкой. При этом пиджак просто висит на постройневшей Гузеевой.

Гузеева выглядела менее эффектно, чем ее подруга. Кроме того, на фоне невзрачной ведущей 49-летняя Алика кажется даже моложе своих лет. Это тут же подметили поклонники Смеховой.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) Дек 11 2017 в 2:29 PST

"Алика милая очаровашка!! Лариса похорошела, но одевается ужасно", "Потрясный цвет платья, балдею от таких цветов", "Ну почему Ларису так не очень красиво одевают???Она же красавица", – написали фаловеры в комментариях к фото (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).