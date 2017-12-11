Лишившаяся родных Гузеева очень страдает

Ларисе Гузеевой запретили въезд на Украину. По признанию популярной актрисы, ей очень жаль и она страдает, потому что ее будущие родственники живут в Киеве.

Стало известно, что Лариса Гузеева попала в базу данных украинского сайта "Миротворец". Популярной актрисе и телеведущей на несколько лет закрыт въезд на Украину. Журналисты немедленно связались с самой Гузеевой, чтобы та прокомментировала ситуацию. Она оказалась немногословна.

"Мне очень жаль. Я просто страдаю. Потому что мои будущие родственники, родители моей невестки, живут в Киеве. Все, что я могу сказать", – цитирует Ларису Гузееву RT. Отметим, что имя популярной актрисы и телеведущей внесли в базу "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы Украины" с целью посещения Крыма.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Ноя 19 2017 в 4:07 PST

Ранее стало известно, что другая актриса – Елена Яковлева – стала одной из персон нон грата на сайте "Миротворец". Из-за запрета на въезд в Незалежную на несколько лет артистка буквально осталась без семьи. "Это, конечно, ужасно. Я три года не смогу приезжать на Украину, а у меня там семья: мама, папа, брат, семья брата и другие родственники… Надеюсь, когда люди одумаются, они поймут, что совершили одну из самых больших бед – разобщение семей", – заключила актриса в недавнем интервью.

А певец Олег Газманов умудрился оказаться в черном списке вместе с сыном Родионом. "Для меня это вообще ничего не значит. Я иногда читаю в сетях очень много грязи. То там мне запрещают, то там. Я вообще не обращаю на это внимание. Я знаю, что мои песни, например на Украине, запрещают петь. Но их все равно будут петь и поют", – высказал свое мнение артист.