Лишившаяся родных Гузеева очень страдает
Стало известно, что Лариса Гузеева попала в базу данных украинского сайта "Миротворец". Популярной актрисе и телеведущей на несколько лет закрыт въезд на Украину. Журналисты немедленно связались с самой Гузеевой, чтобы та прокомментировала ситуацию. Она оказалась немногословна.
"Мне очень жаль. Я просто страдаю. Потому что мои будущие родственники, родители моей невестки, живут в Киеве. Все, что я могу сказать", – цитирует Ларису Гузееву RT. Отметим, что имя популярной актрисы и телеведущей внесли в базу "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы Украины" с целью посещения Крыма.
Ранее стало известно, что другая актриса – Елена Яковлева – стала одной из персон нон грата на сайте "Миротворец". Из-за запрета на въезд в Незалежную на несколько лет артистка буквально осталась без семьи. "Это, конечно, ужасно. Я три года не смогу приезжать на Украину, а у меня там семья: мама, папа, брат, семья брата и другие родственники… Надеюсь, когда люди одумаются, они поймут, что совершили одну из самых больших бед – разобщение семей", – заключила актриса в недавнем интервью.
А певец Олег Газманов умудрился оказаться в черном списке вместе с сыном Родионом. "Для меня это вообще ничего не значит. Я иногда читаю в сетях очень много грязи. То там мне запрещают, то там. Я вообще не обращаю на это внимание. Я знаю, что мои песни, например на Украине, запрещают петь. Но их все равно будут петь и поют", – высказал свое мнение артист.
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