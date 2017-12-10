Художник высмеял безумные шпагаты Волочковой
Картина появилась в социальной сети Instagram. Давыдов нарисовал танцовщицу в шпагате, которую в неизвестном направлении уносят врачи. Полотно получило название "Шпагатная фабрика Волочковой".
На заднем плане творец изобразил толпу девушек. Они стоят в входа в заведение под названием "DANC".
Журналисты заметили картину только через несколько дней после ее появления в социальной сети. Многие сочли, что таким образом художник высмеял тягу Волочковой к фотографированию в шпагате.
Стоит отметить, что танцовщица действительно часто демонстрирует свои способности. По мнению пользователей Сети, иногда такие фотографии получаются по-настоящему безумными: Волочкова может сесть в шпагат на крыше автомобиля, на краю палубы дорогой яхты или в маленькой лодке посреди океана.
Сам художник ситуацию никак не прокомментировал. Остается только гадать, какую именно мысль он хотел донести посредством своей картины.
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