Художник высмеял безумные шпагаты Волочковой

Уральский художник Виктор Давыдов посвятил свою новую работу танцовщице Анастасии Волочковой. Он изобразил балерину в ее любимой позе.

Картина появилась в социальной сети Instagram. Давыдов нарисовал танцовщицу в шпагате, которую в неизвестном направлении уносят врачи. Полотно получило название "Шпагатная фабрика Волочковой".

На заднем плане творец изобразил толпу девушек. Они стоят в входа в заведение под названием "DANC".

Журналисты заметили картину только через несколько дней после ее появления в социальной сети. Многие сочли, что таким образом художник высмеял тягу Волочковой к фотографированию в шпагате.

Стоит отметить, что танцовщица действительно часто демонстрирует свои способности. По мнению пользователей Сети, иногда такие фотографии получаются по-настоящему безумными: Волочкова может сесть в шпагат на крыше автомобиля, на краю палубы дорогой яхты или в маленькой лодке посреди океана.

Публикация от Davydov Viсtor (@davydovartvictor) Дек 7 2017 в 3:23 PST

Сам художник ситуацию никак не прокомментировал. Остается только гадать, какую именно мысль он хотел донести посредством своей картины.