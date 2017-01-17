Дочь Пригожина показала своего главного мужчину

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная продемонстрировала, кого считает главным мужчиной своей жизни. Девушка опубликовала в микроблоге трогательное фото.

На снимке Даная запечатлена со своим братом Дмитрием, поразительно похожим на отца. "Не спится... И решила просто написать пост – кто мой главный мужчина? – поделилась дочь продюсера. – Конечно же мой единственный и неповторимый брат @dmitry_prigozhin. Kоторый всегда рядом, поймет, простит, услышит... И никогда меня не бросит, иной раз заменит мне отца... Братья, они такие, у них огромная роль в жизни сестер (особенно если брат старший)"."Да, это очень здорово, что есть старший брат! Вы молодцы!" – поддержали Данаю поклонники.

Фото опубликовано Danaya Prigozhina (@danaya_prigozhina_1) Янв 16 2017 в 5:16 PST

Сейчас дочь продюсера работает маникюршей. На своей страничке она публикует фотографии ухоженных женских ручек и восторженные отзывы своих клиенток.

Судя по всему, и в личной жизни Данаи все в полном порядке. Недавно девушка похвасталась золотым кольцом, которое ей подарил молодой человек. Сам он тоже носит кольцо – очевидно, в знак любви к девушке.

Фото опубликовано Danaya Prigozhina (@danaya_prigozhina_1) Дек 31 2016 в 4:20 PST

Как писали Dni.Ru, Даная переживает из-за проблем с лишним весом. "Год назад весила меньше. Сейчас набрала опять. Все из-за нервов. Пока не нормализую свое психологическое состояние, отношения с отцом, не отпущу эту боль – вес не уйдет", – уверена визажист.