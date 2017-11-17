Дмитрия Дюжева похоронили после скандала

Эксклюзив Особое мнение Интервью Истеричке Шурыгиной дали шанс на выздоровление после скандала на "Доме-2" Шаповалов умер после операции

Выбор читателей

Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
Рыдающую вдову Марьянова цинично добили возле дома
Изнасилованную Шурыгину жестко унизили на "Доме-2"
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
партнеры
Пятница 17 ноября
Лента новостей
16:28
Как избавиться от противных 100 килограммов за вечер
16:15
Когда в Москву придет зима
15:54
У ФСБ в Москве украли кабель спецсвязи
15:48
Рождественская Ярмарка подарков откроется в ЦДХ
15:30
Эрдоган предъявил Трампу серьезные обвинения
15:25
Компьютерные игры снижают риск развития слабоумия
15:05
В больших автобусах и трамваях отменят турникеты с 1 января 2018 года
14:53
Вор уснул с добычей у дома жертвы
14:45
Стогниенко: Не стоит все выкладывать
14:39
Госдума приняла бюджет роста во втором чтении
14:30
В Москве обокрали звезду "Дома-2"
14:23
Altmans Gallery подарит одному из гостей "Ежика в тумане"
14:23
Собаки продлевают жизнь своим хозяевам
14:15
Российская армия избавится от толстяков
14:07
Асгардия обрела свою территорию
14:06
Совет на выходные
13:36
Россияне должны банкам почти годовой доход страны
13:13
II Национальная премия "Super мамы года" пройдет в Барвихе
13:10
Рядом с Кремлем воссоздали Советский Союз
13:08
Под Мурманском упал метеорит (видео)
12:51
Учительница обещала детям пятерки в обмен на секс
12:25
На юго-западе Москвы появится неонатальный центр
12:21
Популярность принцессы привела в ярость мужа Елизаветы II
11:51
В Москве выходцы с Кавказа избили продавцов ради 20 киндер-сюрпризов
11:37
Именитый российский спортсмен пропал без вести
11:10
В центре Москвы ушлые бородачи украли биткоины на 15 миллионов
11:04
Дважды изнасилованная Шурыгина покинула Москву
10:50
Россия отказывается от показа Олимпиады по ТВ
10:47
Лопыреву дали десять лет
10:42
Главные события Москвы с 17 по 23 ноября
10:37
"Мисс Израиль" и "мисс Ирак" угодили в скандал из-за фото
10:29
Миронова разоблачила подравшегося Бондарчука
10:00
На ТНТ произошли глобальные перемены
09:45
Савичевой подарили вторую жизнь
09:30
Неизвестная материя заинтриговала ученых
09:25
На западе Москвы эвакуировали торговый центр
09:24
В Башкирии на охоте застрелили федерального судью
09:10
В Москве хотят построить два новых вокзала
09:05
Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем
09:00
Московский банк лишился лицензии
08:47
Чем опасен оргазм
08:40
Вояку Порошенко высмеяли за вечернюю прогулку на катере
08:12
Россия поставила на место зарвавшиеся США
07:56
Умерла звезда "Трех мушкетеров"
07:54
Жена родила Андрею Малахову сына
00:45
Волочкова после секс-скандала разоблачила лжеца из "Дома-2"
22:04
Дюжев пошел на скандал из-за любви
21:54
Избитый Бондарчуком режиссер обратился к врачам
21:49
Семья из США дважды за день выиграла в лотерею
21:40
Современная красота: девушки гордятся складками жира и волосатыми ногами
21:31
Украинскую патриотку Ротару заказали в центре Москвы
21:23
Микроавтобус с детьми попал в смертельное ДТП в Марий-Эл
21:09
Промсвязьбанк подключил Apple Pay к своим картам Visa
21:00
Звезда "Уральских пельменей" поразила сексуальным видео
20:44
Мать Тереза
20:39
Мужчины заставляют россиянок ложиться под нож
20:38
Москва объявила о грандиозных планах по развитию метро
20:25
Толпа оголтелых подростков набросилась на звезду "Моей прекрасной няни"
20:23
Волочкова приготовила страшную месть молодому любовнику
19:56
Сара Джессика Паркер странно повела себя у грязной "Волги" в Москве (видео)
19:35
Маньяк-гей из Перми пел жертвам песни Королевой
19:03
Безумные регионы: тюменцы в костюмах смерти разгуливают по городу
19:00
Москва встала в девятибалльных пробках
18:47
"Учитель года" сбежал к пожилому британцу
18:34
НАТО в шоке от российского оружия
18:21
Инопланетянам назначили время встречи
18:02
Американцев призвали готовиться к ядерной войне
17:50
Хоккеист Третьяк тайно обручился с молодой стюардессой
17:37
Неуправляемая фура вылетела в кювет в Подмосковье (видео)
17:34
Санкционный сыр приравняют к оружию
17:01
"Бузова явно обошла Медведева": Швыдкой возмущен новостями о груди певицы
16:56
Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
16:54
Подростки до смерти забили пенсионера за непонятные просьбы
16:48
Россиянка рассчиталась с долгами ради свидания с испанцем
16:47
Москва приросла "Народными гаражами"
16:41
Госдума ужесточает ответственность за вербовку террористов
16:36
Предателя Родченкова решили расстрелять
16:27
Володин поставил на место комиссара Совета Европы
16:23
Москвичей напугали ледяным апокалипсисом
16:22
На Шубскую накинулись из-за измен мужа Глаголевой
15:59
Известный певец оставил послание перед мучительной смертью
15:58
Главный концерт страны "Песня года" пройдет в Олимпийском
15:50
Когда Украина отдаст России "долг Януковича"
15:46
Москвича зарубил мечом собственный сын
15:45
Лидер "Океана Эльзы" побил Порошенко
15:34
Пугачева и Галкин украсили собой туалет в Ростове
15:18
Жестокое избиение школьницы в Удмуртии (видео)
15:12
Горбачева назначили министром транспорта
15:03
Юная модель продала девственность за 2,5 миллиона евро
15:03
Разъяренная Захарова устроила разнос из-за смерти дипломата
15:00
Пенсионеров успокоили после провокации Кудрина
14:52
Кто испортил футбольный праздник в "Лужниках"
14:51
Завистливая няня убила мать троих детей
14:21
Чудесное спасение Жасмин при крушении самолета
14:16
Выдающийся российский пианист Дмитрий Алексеев выступит в Московской консерватории
14:15
Мособлдума уладит конфликт экологов и недропользователя
14:09
Обиженную Бузову выставили на посмешище
14:08
Украина опозорилась из-за котика
13:44
Объявлены победители Business Traveller Russia and CIS Awards 2017
13:40
Трампа сгубила бутылка (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Табаков жестко прошелся по Дюжеву из-за скандала
Александр Малинин откровенно об измене жены
Заплаканная экс-жена еле сдерживалась на похоронах Задорнова
Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
Боярский публично плюнул на выскочку Бузову
Дюжев об умопомрачительном романе с Фриске
Шоу-бизнес

Дмитрия Дюжева похоронили после скандала

Дмитрий Дюжев. Фото: GLOBAL LOOK press
В интернете появилась информация о смерти актера Дмитрия Дюжева. Интересно, что сообщается конкретная дата – 11 ноября.
прочитано 1085 раз

В Сети появилась информация о смерти популярного артиста Дмитрия Дюжева. При поиске информации об актере в правой части страницы появляется информация о том, что Дюжев скончался 11 ноября этого года. Отметим, что данные, которые обычно отражаются в этом месте на экране, обычно принадлежат Википедии.

ПО ТЕМЕ

Дюжев об умопомрачительном романе с Фриске

Дюжев пошел на скандал из-за любви

 Дмитрий Петрович Дюжев

Дмитрий Петрович Дюжев актер театра и кино, режиссер

Однако в самой народной энциклопедии информации о смерти Дмитрия Дюжева нет. Предположительно, в Википедию уже внесли правки с верной информацией. Однако поисковик продолжает утверждать, что артист скончался.

Согласно информации некоторых СМИ, возможно, такой вброс был сделан после того, как Дмитрий Дюжев стал главным героем скандала. Напомним, в недавнем интервью артист рассказал, что попал в неприятный инцидент в очереди в аэропорту.

Скриншот google.ru / wikipedia

Возмущенный артист, заплативший за билет в бизнес-класс, вынужден был отстоять очередь вместе с пассажирами экономкласса. А когда хотел просочиться в начало очереди, его жестко поставили на место. Однако основной причиной скандала стали слова Дюжева, сказанные в интервью латышскому каналу.

"Это все говорит о том, что это правильно, когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!" – высказался Дюжев.

Позднее актер объяснил свои слова. "Это было в порыве пыла конкретно к тем 30 человекам экономкласса, которые стояли на стойке бизнес-класса. Я словесно наказывал их", – заявил Дюжев радиостанции "Говорит Москва". При этом актер отметил, что нельзя смешивать этих людей, с которыми он столкнулся в аэропорту, с другими зрителями.

Автор: Наталья Аряева17 ноября 2017, 16:18

комментарии

Политика

Вояку Порошенко высмеяли за вечернюю прогулку на катере
Россия поставила на место зарвавшиеся США
Володин поставил на место комиссара Совета Европы
Трампа сгубила бутылка (видео)

Шоу-бизнес

Дмитрия Дюжева похоронили после скандала
Малахов о рождении сына: Мы счастливы
Федор Бондарчук ответит за избиение
Оскандалившийся Пресняков отреагировал на слухи о разводе

Проишествия

Учительница обещала детям пятерки в обмен на секс
В центре Москвы ушлые бородачи украли биткоины на 15 миллионов
Известный певец оставил послание перед мучительной смертью
Разъяренная Захарова устроила разнос из-за смерти дипломата

Lifestyle

На ТНТ произошли глобальные перемены
"Бузова явно обошла Медведева": Швыдкой возмущен новостями о груди певицы
В Сеть утекла вырезанная концовка "Титаника" (видео)
Российский миллиардер продал картину да Винчи за $450 млн
Шоу-бизнес

Савичевой подарили вторую жизнь

Артистка обратилась к публике
Шоу-бизнес

Миронова разоблачила подравшегося Бондарчука

Потасовка режиссера стала объектом изучения
Шоу-бизнес

Седокова перестала показывать сына и рассказала о его болезни

Певица дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Подруга в ужасе от прилюдного изнасилования молодой жены Джигарханяна

Трудно представить себе степень унижения и позора

Гороскоп

Совет на выходные
Дюжев пошел на скандал из-за любви
Волочкову принесли в жертву
Почему Сташевский прозябает в забвении

Фоторепортажи

Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем
Современная красота: девушки гордятся складками жира и волосатыми ногами
Яркая Снигирь перещеголяла Ходченкову и Чиповскую
История любви Самбурской и молодого актера

Спорт

Россия отказывается от показа Олимпиады по ТВ
Хоккеист Третьяк тайно обручился с молодой стюардессой
Предателя Родченкова решили расстрелять
Придирки WADA возмутили беременную Исинбаеву

Регионы

Вор уснул с добычей у дома жертвы
Под Мурманском упал метеорит (видео)
Именитый российский спортсмен пропал без вести
Микроавтобус с детьми попал в смертельное ДТП в Марий-Эл
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru