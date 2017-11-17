Дмитрия Дюжева похоронили после скандала

В интернете появилась информация о смерти актера Дмитрия Дюжева. Интересно, что сообщается конкретная дата – 11 ноября.

В Сети появилась информация о смерти популярного артиста Дмитрия Дюжева. При поиске информации об актере в правой части страницы появляется информация о том, что Дюжев скончался 11 ноября этого года. Отметим, что данные, которые обычно отражаются в этом месте на экране, обычно принадлежат Википедии.

Однако в самой народной энциклопедии информации о смерти Дмитрия Дюжева нет. Предположительно, в Википедию уже внесли правки с верной информацией. Однако поисковик продолжает утверждать, что артист скончался.

Согласно информации некоторых СМИ, возможно, такой вброс был сделан после того, как Дмитрий Дюжев стал главным героем скандала. Напомним, в недавнем интервью артист рассказал, что попал в неприятный инцидент в очереди в аэропорту.

Возмущенный артист, заплативший за билет в бизнес-класс, вынужден был отстоять очередь вместе с пассажирами экономкласса. А когда хотел просочиться в начало очереди, его жестко поставили на место. Однако основной причиной скандала стали слова Дюжева, сказанные в интервью латышскому каналу.

"Это все говорит о том, что это правильно, когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!" – высказался Дюжев.

Позднее актер объяснил свои слова. "Это было в порыве пыла конкретно к тем 30 человекам экономкласса, которые стояли на стойке бизнес-класса. Я словесно наказывал их", – заявил Дюжев радиостанции "Говорит Москва". При этом актер отметил, что нельзя смешивать этих людей, с которыми он столкнулся в аэропорту, с другими зрителями.