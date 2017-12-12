Литвинова: Я полюбила Собянина

Эксклюзив Интервью Почему звезд "Ленкома" сжирает рак Зачем жена всюду водит Караченцова Максакова и Шурыгина вышвырнули Бузову

Выбор читателей

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Бузову убрали с Первого канала после скандала
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
партнеры
Вторник 12 декабря
Лента новостей
19:07
Собчак подложила свинью Украине
18:59
Безумные регионы: тагильчанин поджег дом из ракетницы
18:21
Безрассудный Трамп готовит провокацию на Олимпиаду
17:51
Почему Киев превратил дело Саакашвили в фарс
17:50
Книги-автобиографии известных людей
17:39
ЦДХ подготовил новогодний сюрприз для маленьких посетителей
16:45
Жителям России грозит опасная тропическая инфекция
16:35
Кобзон со скандалом покинул коллегию Минкульта
16:19
Российские разработчики сделали смартфон для команды Путина
16:01
Подмосковный ревнивец перед расправой над женой завез детей в садик
15:30
Поклонскую обвинили в военных преступлениях
15:23
Актер Александр Солдатов умер от рака
15:21
Новогодний бьюти-план: самые эффективные косметические процедуры
14:54
Что мы заработали в Сирии
14:45
Обстоятельства вынудили Хаматову оставить "Современник"
14:35
В Подмосковье ревнивец топором рубил руки красавице-жене
14:27
Первый канал решил транслировать Олимпиаду-2018
14:13
Оправдавший нацистов школьник вышел сухим из воды
14:00
"Путин пришлет за мной самолет": Пескова рассмешило заявление Саакашвили
13:41
Польша нашла доказательства взрыва на борту Ту-154
13:39
Ученые ищут на астероиде "радио инопланетян"
13:35
Павел Дуров объяснил открытие нового офиса своей ориентацией
13:34
Звезда "Дома-2" лечится в краснодарской психбольнице
13:28
На западе Москвы рухнул башенный кран
13:18
7 идей нескучного досуга зимой
13:10
Сотрудники "Почты России" выкинули посылки на снег (видео)
13:08
У Даны Борисовой передозировка
13:03
Россия разрешила спортсменам ехать на Олимпиаду без флага
12:46
Подруга полила помоями бесстыжую распутницу из "Дома-2"
12:40
Савченко на каблуках сняли на канализационном люке
12:39
Житель Петербурга устроил дебош в Исаакиевском соборе
12:35
Российские поезда оставили Украину без денег
12:07
Зачем жена всюду таскает онкобольного Караченцова
12:02
Людей научили понимать язык куриц
11:54
Близкие о состоянии пытавшейся покончить с собой Даны Борисовой
11:50
На что обращают внимание мужчины
11:46
Грезящего о Луне Трампа упрекнули в скупости
11:43
В поездах московского метро убрали поручни
11:36
Госдума проведет парламентские слушания по цифровой экономике
11:36
В России готовят повышение налогов
11:31
Названа причина цирроза печени
11:26
После скандала в Comedy Woman раскрыли заговор
11:14
В Москве безработный сжег бомжа
10:55
ФСБ спасла москвичей от новогодних терактов
10:53
Установлена связь еды и настроения
10:35
Дана Борисова совершила попытку самоубийства
10:32
Пикантные подробности о любителях порно
10:28
На Москву обрушится ледяной дождь
10:27
Яйца из микроволновки вызывают глухоту
10:24
У "Миссис Москва" угнали дорогую иномарку
09:57
Названа необычная причина рождения геев
09:54
Постаревшая Сидни Кроуфорд шокировала лишним весом
09:54
Безработную Анфису Чехову избил любовник
09:48
В Москве неизвестный отнял у бизнесмена 5 миллионов
09:24
США опозорились с новейшим эсминцем-невидимкой
09:17
В крымском банке введена временная администрация
09:13
Опозоренная на Первом канале Собчак: Я побывала в аду
09:08
Бронированный джип Поклонской угодил в страшное ДТП
08:58
Обнаженную 18-летнюю модель нашли мертвой после вечеринки
08:42
Сергей Светлаков преобразился к 40 годам
08:32
Порошенко получил звонкую пощечину из-за Саакашвили
08:25
Путин отчитал агрессивного Трампа
08:13
Российских водителей ждут серьезные изменения
07:55
В Москве водитель бетономешалки устроил смертельное ДТП
22:07
Жена родила первенца бывшему любовнику Собчак
21:50
Под Москвой 88-летний ветеран 7 дней ждал госпитализации и умер
21:47
Рыдающая дочь покаялась после смерти Броневого
21:44
Проклятие "Ленкома": почему звезд театра сжирает рак
21:23
Погибшей в Доминикане россиянкой соблазняют мужчин
21:07
Экстремал снял на видео собственную смерть
20:47
Спикер Думы поздравил Людмилу Алексееву с присуждением госпремии
20:43
Агутин возмутил дешевым подарком дочери Пелагеи
20:41
Москвич надругался над горничной после уборки квартиры
20:17
Безумные регионы: 19-летний изнасиловал пенсионерку
20:11
Главная надежда России катится в пропасть
19:49
Алика Смехова побила Ларису Гузееву на "Давай поженимся"
19:45
Арбитражным судам России исполнилось четверть века
19:27
Ухажер из "Дома-2" раскрутил Бузову на откровения
19:14
Путин готов отпустить россиян в Египет
18:57
Россиян заставят работать на час больше
18:51
Москвичей предупредили о сильном гололеде
18:42
Знаменитый российский писатель умер в возрасте 81 года
18:30
Авторов Comedy Woman заставили извиняться за оскорбительную шутку
18:28
Американцы в панике после взрыва на Манхэттене
17:52
Домашние животные оказались смертельно опасными
17:38
Голодающий Саакашвили готов к смерти
17:32
Советник российского министра кормит кошку черной икрой
17:28
Спортсмены оправдались за отказ от флага
17:05
Россиянин женился на 91-летней пациентке психбольницы ради квартиры
16:56
Взрослые сошли с ума от детского спектакля
16:55
Жена Меладзе снялась голой для журнала
16:51
Война силовиков раздерет Украину на части
16:43
"Нелюбовь" Звягинцева номинирована на "Золотой глобус"
16:42
Премиальный ресторан "без наценок" открылся в Москве
16:32
Собчак опозорилась в эфире Первого канала
16:20
Раскрыта личность собутыльника Порошенко
16:17
В Москве сборщик мебели ИКЕА изнасиловал 11-летнего мальчика
16:09
Секс-игрушка бесследно исчезла в теле москвички
16:03
На Манхэттене прогремел взрыв
15:56
Под Москвой автобус с пассажирами влетел в трактор
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак опозорилась в эфире Первого канала
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
Опозоренная на Первом канале Собчак: Я побывала в аду
Дана Борисова совершила попытку самоубийства
Караченцова с кровавым месивом вместо лица опознали по билету
Шоу-бизнес

Литвинова: Я полюбила Собянина

Рената Литвинова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Главная богиня российского кино говорит "хорошо о хорошем мэре". Ей нравится сегодняшняя Москва.
прочитано 419 раз

Актриса, режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова, как оказалось, умеет не только томно вздыхать, смешно говорить, носить меха и пить вино. Иногда она пытается и философствовать. Сейчас, например, со своими поклонниками она делится размышлениями по поводу нашумевшего благоустройства Москвы. Ей очень нравится следить за стремительными переменами в столице – ремонтом переходов, появлением современной плитки, бордюров, широких тротуаров, велодорожек, деревьев и клумб в центре, фонарей...

ПО ТЕМЕ

Дочь заснула от чудовищной скуки на спектакле Литвиновой

"Сегодняшнего мэра Собянина я полюбила, – откровенно говорит Рената. – Во многом потому, что очень хорошо помню, как было раньше – уродливые торговые дома, палатки, нагромождение рекламы, грязь и разбитые дороги. А сейчас Москва – красивая, я, возвращалась вчера по городу со своей лекции, гордилась, что город стал каким-то любимым. И я хочу говорить хорошо о хорошем". 

А вот о прежнем столичном градоначальнике Литвинов на своей странице в социальной сети высказалась нелицеприятно, подчеркивая "любовь и презрение" к нему. "Я даже снимала в своем фильме "Последняя сказка Риты" подлинные адреса снеспнных исторических зданий. Сотрудничая с Архнадзором, я была в вечном недоумении, как такой вандал может так долго и безнаказанно уродовать Мой город", – уверяет актриса.  

Автор: Иван Губкин12 декабря 2017, 18:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем занималась Литвинова в театре

567

комментарии

Политика

"Путин пришлет за мной самолет": Пескова рассмешило заявление Саакашвили
Киев предупредили о начале полномасштабной войны
Украина умоляла Израиль напасть на Россию
Как СССР подписывали смертный приговор

Шоу-бизнес

Бузову и товарок погнали взашей с Первого канала
Друг об Иване Краско: Операция не поможет
Солистка "Стрелок" впервые стала мамой
Народ шокирован наследством Броневого

Проишествия

ФСБ спасла москвичей от новогодних терактов
Обнаженную 18-летнюю модель нашли мертвой после вечеринки
Экстремал снял на видео собственную смерть
Секс-игрушка бесследно исчезла в теле москвички

Lifestyle

Обстоятельства вынудили Хаматову оставить "Современник"
Кобзон со скандалом покинул коллегию Минкульта
Взрослые сошли с ума от детского спектакля
Почему Меньшов воткнул нож в спину Михалкову
Шоу-бизнес

В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка

Результаты ДНК-экспертизы не стали неожиданностью
Шоу-бизнес

Корчевников поговорил о свадьбе с Ковальчук

Телеведущий смутился от личного вопроса
Шоу-бизнес

Безработную Анфису Чехову избил любовник

Телеведущая дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Дана Борисова совершила попытку самоубийства

Врачи выехали спасать телеведущую

Гороскоп

Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть
Чем маги и ведьмы ответят простым смертным

Фоторепортажи

Сергей Светлаков преобразился к 40 годам
Американцы в панике после взрыва на Манхэттене
Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала
Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик

Спорт

Россия разрешила спортсменам ехать на Олимпиаду без флага
Спортсмены оправдались за отказ от флага
Главная надежда России катится в пропасть
Новая Юлия Липницкая: 15-летняя россиянка покорила мир

Регионы

В Подмосковье ревнивец топором рубил руки красавице-жене
Оправдавший нацистов школьник вышел сухим из воды
Сотрудники "Почты России" выкинули посылки на снег (видео)
Безумные регионы: 19-летний изнасиловал пенсионерку
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru