Литвинова: Я полюбила Собянина

Главная богиня российского кино говорит "хорошо о хорошем мэре". Ей нравится сегодняшняя Москва.

Актриса, режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова, как оказалось, умеет не только томно вздыхать, смешно говорить, носить меха и пить вино. Иногда она пытается и философствовать. Сейчас, например, со своими поклонниками она делится размышлениями по поводу нашумевшего благоустройства Москвы. Ей очень нравится следить за стремительными переменами в столице – ремонтом переходов, появлением современной плитки, бордюров, широких тротуаров, велодорожек, деревьев и клумб в центре, фонарей...

ПО ТЕМЕ Дочь заснула от чудовищной скуки на спектакле Литвиновой

"Сегодняшнего мэра Собянина я полюбила, – откровенно говорит Рената. – Во многом потому, что очень хорошо помню, как было раньше – уродливые торговые дома, палатки, нагромождение рекламы, грязь и разбитые дороги. А сейчас Москва – красивая, я, возвращалась вчера по городу со своей лекции, гордилась, что город стал каким-то любимым. И я хочу говорить хорошо о хорошем".

А вот о прежнем столичном градоначальнике Литвинов на своей странице в социальной сети высказалась нелицеприятно, подчеркивая "любовь и презрение" к нему. "Я даже снимала в своем фильме "Последняя сказка Риты" подлинные адреса снеспнных исторических зданий. Сотрудничая с Архнадзором, я была в вечном недоумении, как такой вандал может так долго и безнаказанно уродовать Мой город", – уверяет актриса.