Дочь заснула от чудовищной скуки на спектакле Литвиновой

16-летняя девушка не в восторге от классики. И она не одинока в этом.

Единственная дочь актрисы, режиссера и сценариста Ренаты Литвиновой – 16-летняя Ульяна Добровская – уже давно живет и учится в Париже. Девушка снялась в нескольких картинах знаменитой матери, однако кино как профессия ее не интересует.

"Она сейчас учится на художницу, и там какой-то текстиль, арт, голые натуры, – вздыхает Литвинова. – Дочь занимается медиа – монтажом, камерой, и бросать себя, видеть какой-то артисткой не хочет категорически".

На премьерном спектакле "Северный ветер", который сейчас идет в столичном МХТ им. Чехова, Ульяна, как рассказала Литвинова, была четыре раза. Сидя в зале, она помогала своей бабушке лучше понять происходящее на сцене. "Моя мама Алиса Михайловна все спрашивала у Ули, мол, что это, где это все, почему все в черном, это на том свете? – улыбается Литвинова. – А дочка осаживала: мол, бабушка, помолчи. Просто Ульяне понравился спектакль, она меня не осуждала".

"А вот на "Вишневом саде" (в этой постановке Адольфа Шапиро Литвинова уже много сезонов играет Раневскую. – Прим. ред.) дочка несколько раз от скуки засыпала, Чехов ее не вдохновил", – призналась Рената в программе Первого канала "На ночь глядя".

Публикация от Uliana Dobrovskaya (@ulianadobrovskaya) Авг 11 2017 в 10:27 PDT

Поклонники уверяют, что на этом спектакле скучала и Земфира, с которой актриса уже много лет дружит и работает. Мол, певица время от времени доставала телефон и начинала играть. Поэтому и Ульяну можно понять – классике она предпочитает современность. А когда в спектакле поменялся состав и появились молодые актеры, она посмотрела постановку с удовольствием.