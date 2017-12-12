Народ шокирован наследством Броневого

Смерть артиста "Ленкома" не стала неожиданностью. Все-таки 88 лет, слабые сосуды, инфаркт, операция на сердце, онкология и недавно отказавшие ноги – дело серьезное. Но вот условия, в которых жил прославленный актер, поразили его поклонников.

Казалось бы, народный артист СССР, лауреат государственных премий, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" точно должен жить богато. На Западе уже бы после роли Мюллера в "Семнадцати мгновениях весны" Броневой мог бы стать миллионером. А в России он имел лишь скромную двушку. Поклонники, узнав об этом, были в шоке.

Незадолго до смерти артист рассказал журналистам о своем почти аскетичном быте. "Медведев спросил: "Какие у вас просьбы и пожелания?", а я плечами пожал: "Никаких". Он удивился: "Как?" Я: "А что, все что-то клянчат, да?" – "Все!" – "Ну а мне ничего не надо". – "У вас дача есть?" – "Дачу, Дмитрий Анатольевич, у нас нормальный человек иметь не может – ее может иметь Путин, вы или Лужков". – "Почему?" – "Потому что у вас трехсменная охрана, по 50 автоматчиков, вертолеты – значит, дом не сожгут и не взорвут. А у меня двухкомнатная, – сказал, – квартира, и мне ничего больше не нужно". Он очень был удивлен", – говорил кумир.

"Я легко живу, – всегда подчеркивал в прессе Броневой. – Особых трудностей не испытываю. Прежде всего потому, что у нас с женой маленькие запросы. Мы сознательно решили их ограничить. Хорошо, конечно, иметь дачу. Приезжать туда в выходные дни, отдыхать, дышать воздухом. Но к даче понадобится машина – не на себе же продукты таскать. К машине – гараж… И так далее. Нет, лучше уж и не начинать. Поэтому ни дачи, ни машины у нас нет. Есть только двухкомнатная квартира, вырванная с боем. Это все, чего я добился. Да мне больше ничего и не надо, мы с женой вдвоем, куда ж больше-то! Я человек самоограничения… Нас советская власть приучила довольствоваться тем, что есть. С одной стороны, это ужасно. А с другой – меньше хлопот".

Наследников у Броневого не так много: вторая жена инженер Виктория Броневая, дочь Валентина от первого брака и внучка Ольга. Очевидно, что никаких драм при разделе квартиры актера не будет. Не придется им делить и капиталы – никаких серьезных накоплений, как говорят, у артиста не было.