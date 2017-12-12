Народ шокирован наследством Броневого
Казалось бы, народный артист СССР, лауреат государственных премий, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" точно должен жить богато. На Западе уже бы после роли Мюллера в "Семнадцати мгновениях весны" Броневой мог бы стать миллионером. А в России он имел лишь скромную двушку. Поклонники, узнав об этом, были в шоке.
Незадолго до смерти артист рассказал журналистам о своем почти аскетичном быте. "Медведев спросил: "Какие у вас просьбы и пожелания?", а я плечами пожал: "Никаких". Он удивился: "Как?" Я: "А что, все что-то клянчат, да?" – "Все!" – "Ну а мне ничего не надо". – "У вас дача есть?" – "Дачу, Дмитрий Анатольевич, у нас нормальный человек иметь не может – ее может иметь Путин, вы или Лужков". – "Почему?" – "Потому что у вас трехсменная охрана, по 50 автоматчиков, вертолеты – значит, дом не сожгут и не взорвут. А у меня двухкомнатная, – сказал, – квартира, и мне ничего больше не нужно". Он очень был удивлен", – говорил кумир.
"Я легко живу, – всегда подчеркивал в прессе Броневой. – Особых трудностей не испытываю. Прежде всего потому, что у нас с женой маленькие запросы. Мы сознательно решили их ограничить. Хорошо, конечно, иметь дачу. Приезжать туда в выходные дни, отдыхать, дышать воздухом. Но к даче понадобится машина – не на себе же продукты таскать. К машине – гараж… И так далее. Нет, лучше уж и не начинать. Поэтому ни дачи, ни машины у нас нет. Есть только двухкомнатная квартира, вырванная с боем. Это все, чего я добился. Да мне больше ничего и не надо, мы с женой вдвоем, куда ж больше-то! Я человек самоограничения… Нас советская власть приучила довольствоваться тем, что есть. С одной стороны, это ужасно. А с другой – меньше хлопот".
Наследников у Броневого не так много: вторая жена инженер Виктория Броневая, дочь Валентина от первого брака и внучка Ольга. Очевидно, что никаких драм при разделе квартиры актера не будет. Не придется им делить и капиталы – никаких серьезных накоплений, как говорят, у артиста не было.
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