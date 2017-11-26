Гузеева закатила скандал девятилетнему ребенку

Лариса Гузеева призналась, что совершала ошибки в воспитании своих детей. Сейчас проблемы остались в прошлом и актриса находится в прекрасных отношениях с сыном Георгием и дочерью Лелей.

Телеведущая Лариса Гузеева счастливая мать двух уже взрослых детей. Ее сыну от второго мужа Кахи Толордавы Георгию 25 лет. Дочери от нынешнего мужа Игоря Бухарова Лели – 17. Актриса откровенно рассказала, что по-началу совершала ошибки в воспитании детей.

Лариса Гузеева призналась, что когда ее сын был маленьким, то выяснять отношения она могла с ним уже как с взрослым человеком, передает Teleprogramma.pro. Актриса рассказала, что как-то раз она отпустила девятилетнего Георгия одного в парикмахерскую. В итоге ей не понравилась его новая стрижка и она закатила скандал.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Ноя 23 2017 в 9:51 PST

В более сознательном возрасте появились проблемы, связанные с вредными привычками. "Ругала сына за то, что он курит. Но однажды услышала, как он после моих упреков сказал, что, мол, сама курит, а меня учит… Поэтому приняла решение не курить", – рассказала Лариса Гузеева.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Апр 19 2017 в 2:14 PDT

Актриса надеется, что на правильную жизнь ее детей вдохновит ее нынешний муж, Игорь Бухаров. "Я очень рада, что у моих детей перед глазами пример Игоря – ведь он не пьет и не курит. При его-то возможностях он мог бы с утра до ночи, как у них говорят, "гулять по буфету". Но Игорь вовремя понял: хочешь быть уважаемым человеком – живи на трезвую голову", – подчеркнула она.

Отцы моих детей: Каха и Игорь. Лелька снимает. Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Апр 27 2017 в 8:16 PDT

Когда в семье родилась дочь Ольга (сама она настаивает, чтобы ее называли Леля), Лариса Гузеева работала на трех работах, а заботу о малышке взяла на себя мама актрисы. Когда девочка начала взрослеть, Гузеева приложила максимум усилий, чтобы найти к ней подход и преуспела в этом.

Публикация от אפרסק �� (@lola_dont) Ноя 23 2017 в 3:04 PST

"Дети, как будто ксерокс один другого! Одинаковые, несмотря на разницу в возрасте в восемь лет. Во-первых, оба умные. Во-вторых, дружат. Леля Георгия рабски любит", – призналась Лариса Гузеева. "Вдвоем они обсуждают музыку, живопись. Лелька переживает, если брату, к примеру, не нравится музыка, которую она слушает", – добавила она.