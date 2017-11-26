Гузеева закатила скандал девятилетнему ребенку
Телеведущая Лариса Гузеева счастливая мать двух уже взрослых детей. Ее сыну от второго мужа Кахи Толордавы Георгию 25 лет. Дочери от нынешнего мужа Игоря Бухарова Лели – 17. Актриса откровенно рассказала, что по-началу совершала ошибки в воспитании детей.
Лариса Гузеева призналась, что когда ее сын был маленьким, то выяснять отношения она могла с ним уже как с взрослым человеком, передает Teleprogramma.pro. Актриса рассказала, что как-то раз она отпустила девятилетнего Георгия одного в парикмахерскую. В итоге ей не понравилась его новая стрижка и она закатила скандал.
В более сознательном возрасте появились проблемы, связанные с вредными привычками. "Ругала сына за то, что он курит. Но однажды услышала, как он после моих упреков сказал, что, мол, сама курит, а меня учит… Поэтому приняла решение не курить", – рассказала Лариса Гузеева.
Актриса надеется, что на правильную жизнь ее детей вдохновит ее нынешний муж, Игорь Бухаров. "Я очень рада, что у моих детей перед глазами пример Игоря – ведь он не пьет и не курит. При его-то возможностях он мог бы с утра до ночи, как у них говорят, "гулять по буфету". Но Игорь вовремя понял: хочешь быть уважаемым человеком – живи на трезвую голову", – подчеркнула она.
Когда в семье родилась дочь Ольга (сама она настаивает, чтобы ее называли Леля), Лариса Гузеева работала на трех работах, а заботу о малышке взяла на себя мама актрисы. Когда девочка начала взрослеть, Гузеева приложила максимум усилий, чтобы найти к ней подход и преуспела в этом.
"Дети, как будто ксерокс один другого! Одинаковые, несмотря на разницу в возрасте в восемь лет. Во-первых, оба умные. Во-вторых, дружат. Леля Георгия рабски любит", – призналась Лариса Гузеева. "Вдвоем они обсуждают музыку, живопись. Лелька переживает, если брату, к примеру, не нравится музыка, которую она слушает", – добавила она.
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