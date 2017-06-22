В гостях у звезды: Анастасия Волочкова

Балерина показала свое роскошное поместье в элитном подмосковном поселке. Dni.Ru ахнули от красоты этих королевских владений.

Анстасия Волочкова – самая известная в стране балерина. Поклонники обсуждают ее поклонников, шпагаты, отдых, формы. А когда она въехала в новый роскошный дом, стали говорить и о нем.

"Скажу честно, я далеко не всегда жила в достатке, – уверяет Настя. – Я знала и другие времена Например, когда мне исполнилось семнадцать лет, наша семья потеряла жилье – при обмене нас просто обманул риэлтор, и мы остались и без квартиры, без мебели и без денег. Приходилось арендовать крошечную комнату в коммуналке, спать на полу. В этой комнате жили и я с родителями, и лежачая бабушка с ампутированной после сахарного диабета ногой".





При строительстве загородного дома Волочкова воплотила все самые смелые мечты. "Я изначально хотела, чтобы в нем доме был театр, – улыбается Настя. – Дала себе слово не заходить в эту комнату пока все не будет готово после ремонта. Но не удержалась и поднялась туда. Сказать честно – я обалдела. Большой театр "отдыхает" по сравнению с тем, что у меня наверху. Могу сказать только одно: он в стиле Людовика ХIV. Теперь у меня есть "Большой театр Анастасии Волочковой"!



Впрочем, похвастаться она может не только собственным театром. Площадь трехэтажного дома Волочковой, который расположен в элитном дачном поселке в 13 км от МКАД, 645 квадратных метров. В нем есть каминная, столовая, несколько гардеробных, четыре ванные комнаты, два будуара, кухня, бассейн, бильярдная, спортивный зал. А уютная гостиная с камином – одно из любимых мест Волочковой.

У дочери Волочковой Ариадны – отдельная просторная спальня. А еще – собственная игровая комната. "Я счастлива, что Ариша может пригласить в наш дом своих самых любимых друзей и разделить с ними радость в невероятно огромном пространстве игровой комнаты! – говорит Волочкова. – У меня такой не было, поэтому соорудила для дочки лучшее. Она заслужила!"

На входе в дом расположена впечатляющая мраморная лестница с коваными перилами. Балерина рассказала, как рабочие решили сделать ей сюрприз и без согласования перекрасили чугунные фрагменты лестницы в белый цвет: "На мой взгляд, лестница, ради которой я покупала этот дом, потерялась… Что вы думаете? Лично я, сев на ступеньки, горько заплакала и попросила все вернуть обратно".

Интерьеры особняка балерина продумала сама, а помогает ей в этом ее подруга Яна Шевченко, профессиональный дизайнер. В доме много аксессуаров и картин Никаса Сафронова, друга балерины. Белый рояль – подарок Николая Баскова – занял почетное место в гостиной: за ним собираются друзья балерины – певцы и композиторы.

Гордость балерины – огромная ванная комната. Фрески, мозаика, изысканная мебель – все здесь сделано с большим вкусом и фантазией.

На заднем дворе – гостевой дом в 200 "квадратов" и любимая Настей баня. Обустройством придомовой территории занимались ландшафтные дизайнеры.

Анастасия очень любит свой дом и гордится им. Любят приезжать к ней и гости – все знают гостеприимство балерины. А она рада, что мир, который создала, такой светлый, уютный и комфортный.