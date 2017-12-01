Распущенная Волочкова подверглась травле

Известная балерина Анастасия Волочкова выставила в Instagram новую фотографию. Подписчики обрушились на артистку шквалом критики.

На снимке танцовщица изображена в игривой позе в своем офисе. Она лежит на диване в сбившемся черном платье, которое обнажает длинные ноги Волочковой, украшенные игривой красной подвязкой. Этот предмет туалета балерины послужил настоящей красной тряпкой для ее подписчиков.

"Вот только резинки от чулок желательно в офисе прятать)) как всегда компрометируете на негативные комменты)) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. редакции), "Ну сколько можно то! Вы хоть сначала просматривайте фотки, прежде чем выкладывать!!!!", "что красивого в резинках? Тупая лошадь", "А красная тряпочка на ноге, это какбэ за место красной ниточки на руке? От сглаза того самого места, чтоб теперь никто не фоткал исподтишка! Хорошая идея однако", – возмущались пользователи.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 1 2017 в 1:18 PST

Еще одним поводом для раздражения подписчиков стала обувь Анастасии. На ногах Балерины надеты высоченные ботильоны на платформе. "С такой обувью как кабыла", "Ну вот снова это несоответствие плеча к бедрам, колени ужасные, обувь а-ля волочкова ОПЯТЬ!!!!", – пишут возмущенные ценители высокой моды.

Кроме того, критикам не понравился диссонанс между игривым внешним видом балерины и местом съемки: Волочкова написала, что находится в своем офисе. "у вас тоже на работе видно резинки для чулок??? Что ж там за офис😂😂😂😂😂😂", "Помилуйте, дорогая! Во всех приличных офисах так нынче работают! Вы разве не в курсе?".

Отметим, что не все пользователи критиковали звезду. Некоторые фанаты Волочковой писали ей комплименты. "Такая красивая!!💞", "Поивет очень красивая", "Милая Анастасия,у вас действительно красивые ноги!", "Очень красивые ножки !!!!", "Очень красивые, стройные ножки) ставлю лайк!))", "Очень красивая и изящная женщина🖤 идеальные ноги👍👑", - восхищались Анастасией поклонники