Распущенная Волочкова подверглась травле

Эксклюзив Особое мнение Интервью Нагиев лишился работы из-за выскочки Бузовой Пышногрудая Кошкина соблазнила Галкина

Выбор читателей

Бузову убрали с Первого канала после скандала
Родные Фриске сделали важное открытие
Пугачева перепугала поклонников лицом без грима
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Семья Хворостовского приняла странное решение
партнеры
Пятница 1 декабря
Лента новостей
21:58
Самая омерзительная сцена секса удостоилась награды
21:53
Александр Невский: Шварценеггер мною гордится
21:25
В Москве на подстанции скорой помощи случился пожар
21:01
В Новосибирске пьяный "мушкетер" убил противника рапирой
20:50
Столичные аэропорты парализовало из-за непогоды
20:44
Алсу удивила одноруким платьем
19:04
Шикарная свадьба племянницы Алишера Усманова шокировала роскошью
19:02
Европа кинула Украину на 600 миллионов
18:36
Скромник Роналдо попросил Путина о совместном фото (видео)
18:14
В Москве тяжелобольные дети ждут помощи часами
18:08
Украинская разведка опозорилась из-за коррупции
18:04
Фальсификатора Порошенко щелкнули по носу
17:57
В Подмосковье избили музыканта Сергея Троицкого
17:46
Нудистская дискотека в концлагере
17:45
Безумные регионы: пьяные омичи обокрали и подожгли магазин
17:17
Украину ждет череда новых Майданов
16:50
Как выгнать CNN
16:40
В московских аэропортах задержаны десятки рейсов
16:13
Из принца Джорджа делают гея
16:13
Волкова в храме сразила наповал своим платьем с декольте до пупа
16:08
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в Волоколамском районе и Клину
16:07
Известный режиссер умер от пневмонии
15:53
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года
15:39
Юные хоккеисты устроили массовую драку на льду (видео)
15:26
Дизайнер оправдалась за скандал с олимпийской формой
15:17
Германия встала на сторону Путина
15:16
С миллиардера Захарченко сняли обвинения
15:14
На МЦК введен особый режим работы
15:08
Олимпийскую чемпионку Зайцеву пожизненно дисквалифицировали
14:49
Найден элементарный способ улучшить память
14:45
Старинный декор новогоднего стола покажут в Москве
14:43
Совет на выходные
14:35
Младенец умер после укола в больнице под Москвой
14:33
Молодящаяся Казарновская утерла нос располневшей Стриженовой
14:30
Женившаяся на себе англичанка призналась в измене
14:25
Олимпиада без России пройдет под прицелом ракет
14:24
Англичане внезапно признали Крым российским
14:15
Роскошная жизнь погибшей на свидании в Турции юной россиянки
14:07
Под Москвой найден обглоданный труп женщины
14:01
Рублевским детям запретили болеть
13:58
Найдена связь брака и слабоумия
13:54
Купейные билеты стали стоить дешевле плацкарта
13:44
Окровавленный мужчина в трусах ворвался в поликлинику
13:40
Госдума закроет двери для американской прессы
13:32
Как бороться с пищевой зависимостью
13:22
Как суперлуние влияет на человека
13:17
Посетителям блинной предложили "Собчак-бургер" с кониной
13:05
В школе на юго-западе Москвы девочку ударили бутылкой по голове
12:56
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
12:52
Украинец задушил подругу из-за раздражавших СМС
12:47
Вдова Марьянова объявила о важной дате
12:36
США заставляют ЕС отказаться от российского газа
12:23
Она брала $500 за ночь: друг о погибшей в Турции россиянке
12:06
Цымбалюк-Романовская показала "нежный цветок" в постели
11:59
Предателя Родченкова спасли после попытки самоубийства
11:54
Бузова рвется на "Евровидение"
11:49
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Стамбуле
11:24
На Москву надвигается шторм
11:07
В скандал с миллиардами Захарченко втянули "Газпром"
11:06
В Таиланде россиянин чудом спасся от взбесившегося слона
11:04
Особенная дочь Бондарчука повзрослела и вызвала восторг
11:02
В ожидании Нового года Сеть "сохнет" по "Стекловате" (видео)
10:54
Князя Владимира объявили "врагом народа"
10:39
Мертвый пациент два дня пролежал в больнице под лестницей
10:30
Солярии признали смертельно опасными
10:20
Прославленные спортсмены показали класс на ВДНХ
10:13
Подробности загадочной смерти юной россиянки в Турции
09:58
Ученые нашли способ на 30% улучшить память
09:52
На юго-востоке Москвы грабители отобрали у таксиста машину
09:41
Принц Гарри с невестой-мулаткой выбрали дату свадьбы
09:36
Когда закончится российский PR
09:32
Женщина "родила" раковую опухоль в туалете
09:23
Пьяный мужчина избил москвича молотком
09:22
Запад нашел политический подтекст в жеребьевке ЧМ-2018
09:14
Главные события Москвы с 1 по 7 декабря
09:05
Татьяна Буланова о третьей свадьбе
08:59
Под Москвой электричка насмерть сбила подростка
08:53
Ужасные последствия корейского удара по Вашингтону
08:50
Какой напиток поможет стать секс-гигантом
08:24
Госдеп раскрыл "коварный план" Кремля
08:22
За сколько Родченков предал Россию
08:20
На мусорном заводе под Красноярском нашли расчлененные тела
07:55
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
00:01
Нагиев лишился работы из-за ушлой Бузовой
22:02
Обезглавленная Япония останется без императора-миротворца
21:58
В Британии на рождественской ярмарке прогремел взрыв
21:58
Юная россиянка умерла на свидании в Стамбуле
21:51
Хорошо ли Вы знаете фильмы Эльдара Рязанова
21:41
Когда москвичи увидят последнее в году суперлуние
21:37
Мария Кожевникова опозорилась как Виталий Мутко с "фром май харт"
21:12
Любовный гороскоп на декабрь 2017 года
21:06
Друг о последней работе Хворостовского
21:04
Оголившаяся Анна Седокова поразила видом
20:58
Банк "Возрождение" отчитался о 2,7 миллиарда чистой прибыли
20:34
Безумные регионы: волгоградец расстрелял собственные ноги
20:22
Скромность сына Кейт Миддлтон довела до слез
19:48
Лукашенко замолил грехи перед Путиным
19:31
На съемках "Реальных пацанов" оператор получил жуткие травмы
19:23
Недовольная москвичка обвинила любовника в насилии
19:08
Легендарная российская летчица умерла в возрасте 86 лет
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Нагиев лишился работы из-за ушлой Бузовой
Стало известно о связи Бузовой и Лепса
Цымбалюк-Романовская показала "нежный цветок" в постели
Она брала $500 за ночь: друг о погибшей в Турции россиянке
Шоу-бизнес

Распущенная Волочкова подверглась травле

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Известная балерина Анастасия Волочкова выставила в Instagram новую фотографию. Подписчики обрушились на артистку шквалом критики.
прочитано 3403 раза

На снимке танцовщица изображена в игривой позе в своем офисе. Она лежит на диване в сбившемся черном платье, которое обнажает длинные ноги Волочковой, украшенные игривой красной подвязкой. Этот предмет туалета балерины послужил настоящей красной тряпкой для ее подписчиков.

ПО ТЕМЕ

Волочкова после секс-скандала рассказала о миллиардере

Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Вот только резинки от чулок желательно в офисе прятать)) как всегда компрометируете на негативные комменты)) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. редакции), "Ну сколько можно то! Вы хоть сначала просматривайте фотки, прежде чем выкладывать!!!!", "что красивого в резинках? Тупая лошадь", "А красная тряпочка на ноге, это какбэ за место красной ниточки на руке? От сглаза того самого места, чтоб теперь никто не фоткал исподтишка! Хорошая идея однако", – возмущались пользователи.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Еще одним поводом для раздражения подписчиков стала обувь Анастасии. На ногах Балерины надеты высоченные ботильоны на платформе. "С такой обувью как кабыла", "Ну вот снова это несоответствие плеча к бедрам, колени ужасные, обувь а-ля волочкова ОПЯТЬ!!!!", – пишут возмущенные ценители высокой моды.

Кроме того, критикам не понравился диссонанс между игривым внешним видом балерины и местом съемки: Волочкова написала, что находится в своем офисе. "у вас тоже на работе видно резинки для чулок??? Что ж там за офис😂😂😂😂😂😂", "Помилуйте, дорогая! Во всех приличных офисах так нынче работают! Вы разве не в курсе?".

Отметим, что не все пользователи критиковали звезду. Некоторые фанаты Волочковой писали ей комплименты. "Такая красивая!!💞", "Поивет очень красивая", "Милая Анастасия,у вас действительно красивые ноги!", "Очень красивые ножки !!!!", "Очень красивые, стройные ножки) ставлю лайк!))", "Очень красивая и изящная женщина🖤 идеальные ноги👍👑", - восхищались Анастасией поклонники
Автор: Михаил Войцеховский1 декабря 2017, 20:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова спрятала живот за свободной одеждой

567

комментарии

Политика

Фальсификатора Порошенко щелкнули по носу
Украину ждет череда новых Майданов
Германия встала на сторону Путина
Госдума закроет двери для американской прессы

Шоу-бизнес

Вдова Олега Яковлева ответила на гнусные обвинения
Распущенная Волочкова подверглась травле
Узнай красоток из журнала Playboy
Киркоров взорвался из-за откровенного разговора о детях

Проишествия

Украинец задушил подругу из-за раздражавших СМС
Подробности загадочной смерти юной россиянки в Турции
Недовольная москвичка обвинила любовника в насилии
Двухголовый поросенок с 8 ногами ужаснул народ (видео)

Lifestyle

Александр Невский: Шварценеггер мною гордится
Хорошо ли Вы знаете фильмы Эльдара Рязанова
Украина убила всеми любимый сериал "Сваты"
Равшана Куркова три месяца проплакала из-за "Жестокого мира мужчин"
Шоу-бизнес

Узнай красоток из журнала Playboy

Dni.ru решили вспомнить самые эффектные cнимки, на которых знаменитости не постеснялись позировать в обнаженном виде
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна

Женщина почти ничего не понимала
Шоу-бизнес

Пугачевой запретили делать пластические операции

Эксперт оценил внешность 68-летней артистки
Шоу-бизнес

Бывший муж Михалковой показал фото с другой женщиной

Подписчики пришли в ярость

Гороскоп

Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года
Совет на выходные
Любовный гороскоп на декабрь 2017 года

Фоторепортажи

Алсу удивила одноруким платьем
Молодящаяся Казарновская утерла нос располневшей Стриженовой
Прославленные спортсмены показали класс на ВДНХ
Юная иранка обезобразила себя ради Джоли

Спорт

Россия попала в "группу жизни" на ЧМ-2018
Скромник Роналдо попросил Путина о совместном фото (видео)
Олимпиада без России пройдет под прицелом ракет
Предателя Родченкова спасли после попытки самоубийства

Регионы

В Новосибирске пьяный "мушкетер" убил противника рапирой
Безумные регионы: пьяные омичи обокрали и подожгли магазин
Мертвый пациент два дня пролежал в больнице под лестницей
В крови "пьяного" мальчика опять нашли алкоголь
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru