Билан откровенно рассказал о своем здоровье
Виной тому были множественные позвоночные грыжи и гастрит, которые мучали артиста. "Тогда я думал, что не доползу после концерта до гримерки. Сейчас все иначе", – рассказал Билан своим подписчикам. Сейчас, по заверениям певца, у него все хорошо, и он даже набрал вес. Теперь Билан весит 84 килограмма.
Все это артист рассказал своим подписчикам незадолго до своего концерта "Опять 35", который с аншлагом прошел в Москве. Несмотря на то, что это уже второе выступление Билана с той же программой, зрительский интерес был обеспечен. В старом шоу прозвучали песни с последнего альбома и знаменитые хиты певца в новой интерпретации.
Технологии концерта поражают: в какой-то момент Билану начинает подпевать голограмма Сергея Лазарева. Фигура самого артиста в какой-то момент стремительно вырастает до нескольких метров – таким образом режиссер шоу решил показать размер его таланта.
Напомним, состояние здоровья известного певца постоянно становится причиной скандалов. Так, недавно Билана обвинили, что он врет о своих заболеваниях, скрывая истинную причину болей. К такому выводу некоторые СМИ пришли после публикации артиста в Instagram фото с барокамерой.
Журналисты разузнали, что врачи настоятельно не рекомендуют пациентам с грыжей использование барокамеры. Авторы материала уверены, что медики, прописавшие звезде процедуры, прекрасно знают его диагнозы, и не могли назначить Билану барокамеру, если у певца действительно грыжи. В итоге, из публикации певца они сделали вывод, что тот скрывает свой реальный диагноз.
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