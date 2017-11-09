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Билан откровенно рассказал о своем здоровье

Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial
Дмитрий Билан рассказал о своих проблемах со здоровьем. Во время прямого эфира в своем Instagram он признался, что совсем недавно ему было очень плохо.
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Виной тому были множественные позвоночные грыжи и гастрит, которые мучали артиста. "Тогда я думал, что не доползу после концерта до гримерки. Сейчас все иначе", – рассказал Билан своим подписчикам. Сейчас, по заверениям певца, у него все хорошо, и он даже набрал вес. Теперь Билан весит 84 килограмма.

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Дима Билан певец, актер

Все это артист рассказал своим подписчикам незадолго до своего концерта "Опять 35", который с аншлагом прошел в Москве. Несмотря на то, что это уже второе выступление Билана с той же программой, зрительский интерес был обеспечен. В старом шоу прозвучали песни с последнего альбома и знаменитые хиты певца в новой интерпретации.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)

Технологии концерта поражают: в какой-то момент Билану начинает подпевать голограмма Сергея Лазарева. Фигура самого артиста в какой-то момент стремительно вырастает до нескольких метров – таким образом режиссер шоу решил показать размер его таланта.

Напомним, состояние здоровья известного певца постоянно становится причиной скандалов. Так, недавно Билана обвинили, что он врет о своих заболеваниях, скрывая истинную причину болей. К такому выводу некоторые СМИ пришли после публикации артиста в Instagram фото с барокамерой.

Журналисты разузнали, что врачи настоятельно не рекомендуют пациентам с грыжей использование барокамеры. Авторы материала  уверены, что медики, прописавшие звезде процедуры, прекрасно знают его диагнозы, и не могли назначить Билану барокамеру, если у певца действительно грыжи. В итоге, из публикации певца они сделали вывод, что тот скрывает свой реальный диагноз.

Автор: Михаил Войцеховский9 ноября 2017, 21:18

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