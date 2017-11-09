Дана Борисова позвала известного певца в Таиланд

Дана Борисова записала видеообращение к известному рэп-исполнителю Гуфу. Телеведущая пригласила его посетить наркоклинику в Таиланде, где сама прошла реабилитацию.

Дана Борисова предложила Гуфу свою дружбу (поскольку телеведущая и артист незнакомы) и сообщила, что вместе они подадут пример всем зависимым и их союз поможет в борьбе с наркотиками людям по всей стране.

"Всем привет! С вами ваша Леди Совершенство. Я бы хотела обратиться к известнейшему рэп-исполнителю Гуфу. Дорогой Гуф, мы с тобой незнакомы, но я восхищаюсь твоим творчеством и в центре, где я прохожу реабилитацию "Сабай" все очень любят тебя. И я считаю, мы должны с тобой дружить", – заявила Дана.

Далее телеведущая развила свою мысль. "Я, зная, что ты употреблял в прошлом, ты должен знать, и я знаю, как тяжело справиться с этой зависимостью и какой пример мы с тобой представляем для сотен и тысяч зависимых людей. Я хотела бы предложить тебе дружбу, пригласить тебя в гости, в центр восстановления "Де Нова Рехаб" восстановиться, отдохнуть, поговорить о том, какой пример мы можем с тобой представлять для сотен и тысяч зависимых людей. Я открыта для общения", – завершила свою речь Борисова.

Публикация от SUPER (@super.ru) Ноя 9 2017 в 2:14 PST

Отметим, что пока рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) пока никак не отреагировал на приглашение телеблондинки. Напомним, Дана Борисова полгода проходила курс реабилитации на Самуи в Таиланде. А позже открыла центр De Nova, где помогает справляться с зависимостью звездам, в том числе певцам Крису Кельми и Евгению Осину (правда, последний впоследствии покинул клинику, не долечившись). Ранее Дана утверждала, что ее помощь нужна и телеведущей Маше Малиновской.