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Перед смертью Королева встретилась с Малаховым

Андрей Малахов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Незадолго до своей скоропостижной смерти дочь Людмилы Гурченко Мария Королева снималась в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир". Телеведущий оказался последним, кому она давала интервью.

Продолжение: Кошмарный вид умершей Королевой объяснили частыми запоями
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Мария Королева стала гостьей очередного выпуска ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Передача была посвящена легендарной актрисе Людмиле Гурченко, которой 12 ноября исполнилось бы 82 года. Однако в эфир программа вышла сильно заранее – в день смерти самой Марии Королевой.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Гурченко родила единственную дочь от сценариста и писателя Бориса Андроникашвили. "Они разошлись, когда мне уже был год. Мы встречались редко. Но у меня чувство безотцовщины никогда не было. До восьми лет он изредка, но был рядом. Когда мама была вне работы, доля любви была всегда. Были бабушка, дедушка. Огромное спасибо Иосифу Давыдовичу Кобзону! Мы все знали, что я не его дочь, но он беспокоился за меня всегда. Огромное спасибо Константину Купервейсу, с которым они прожили много лет. С ним у меня было понятие семьи: хождение со мной в школу, обучение стихам, он очень любил Маяковского..." – рассказала Королева.

Борис Андроникашвили поменял много женщин, в итоге женившись на художнице Русудан Хантадзе, которая родила ему сына Сандро. Собственно, именно с ним на передаче Мария Королева и встретилась. Редакция ток-шоу Малахова смогла организовать знакомство сводных брата и сестры. При встрече Мария и Сандро обнялись. Он подарил ей старый альбом с фотографиями отца, Гурченко и ее самой в детстве.

"Мы знали, что у нас есть сводная сестра, но в нашей жизни ее не было никаким фоном. Просто не было. Он к этой теме относился очень спокойно. Это была закрытая комната для него. Он был замечательным человеком, удивительным отцом. Может, я и ждал депеши от Маши. Мы всегда знали друг о друге. Интерес этот был. Но не было никакого контакта, никакой связи", – высказался Сандро.

Отметим, что на шоу присутствовал и бывший муж Гурченко Константин Купервейс, который прожил с актрисой 18 лет и воспитывал ее дочь. "Я слышал о Борисе в основном "Машин отец". Мы с Машей не так сильно отличались в возрасте в те года. И притереться в такой ситуации в первое время было достаточно сложно. Но Маша приняла меня с распростертыми объятиями. Люся снималась постоянно. И ее практически не было. Сначала я был "дядя Костя", потом просто "Костя", потом был "папа". Выдавал Машу замуж, дважды ездил в роддом", – рассказал экс-супруг Гурченко.

Купервейс опроверг информацию о том, что Гурченко не позволяла дочери общаться с родным отцом. "Если бы Маша захотела встретиться с ним, я бы ее отвез. Это зов крови, зов сердца. Если было бы надо, Люся об этом бы даже не узнала", – заявил Купервейс.

В передаче показали кадры, как Мария Королева посещает могилу матери. Положив цветы, женщина сказала: "Для меня она живая осталась. Она со мной рядом живет. Можно попросить у нее прощения за то, что у нас в последнее время не получалось дружеских разговоров. Хоть бы весточку подала. Буду надеяться и ждать".

Напомним, Мария Королева умерла на глазах у родных утром в среду, 8 ноября, возле своего дома в Вишняковском переулке. Внезапно женщине стало плохо, она упала на асфальт. Все подумали, что случился инсульт. Дочь Елена вместе с двумя прохожими перенесла мать на лавочку. К приезду медиков Королева скончалась. Ей было 58 лет.

Автор: Наталья Аряева9 ноября 2017, 08:26

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