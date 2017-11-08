Как Марьянов мог избежать трагической смерти

В октябре скончался Дмитрий Марьянов. Причиной смерти известного актера стал тромб.

Страшный диагноз унес уже множество жизней, среди которых Людмила Гурченко, Леонид Гайдай, Евгений Леонов, Александр Лазарев и многие другие. О том, как избежать тромбоэмболии рассказал сосудистый хирург Максим Страхов.

Медик считает, что причина возникновения тромба – довольно сложный вопрос, однако чаще всего они образуются на фоне "невинного" варикоза, которым страдает множество человек. Так как к этому заболеванию люди относятся легкомысленно, не обращая на него внимания, то варикоз развивается. В итоге, он приводит к серьезным проблемам: появляются стойкие отеки и тянущие боли по ходу измененных вен, темные пятна, покраснения, зуд, открываются трофические язвы или признаки воспаления и тромбообразования.

При дальнейшем игнорировании варикоза, он приводит к тромбофлебитам – воспалению поверхностных вен. При дальнейшей эволюции это приводит к флеботромбозу – тромбообразованию в глубоких венах организма. Именно по этому, по словам специалиста, нельзя запускать варикоз и необходимо сразу же обращаться к врачу. "Только знающий специалист может точно разобраться во всех тонкостях и нюансах и правильно подобрать эффективное лечение, чтобы предотвратить беду", – рассказал Страхов "Московскому Комсомольцу".

Если запустить заболевание, оно приведет к тромбоэмболии, уверяет врач. Рыхлые и подвижные тромбомассы или сгустки свернувшейся крови при даже малейшем физическом воздействии могут оторваться и с током крови мигрировать в сердце, а оттуда в легочную артерию. Это состояние называется ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии.

"Именно она вызывает внезапное прекращение работы всей сердечно-сосудистой системы, остановку сердца и способна привести к мгновенной смерти. Исход данного состояния часто зависит от размера оторвавшегося тромба – чем больше фрагмент сгустка крови, тем более вероятен вариант, когда пациенту невозможно уже спасти жизнь", – объясняет хирург.