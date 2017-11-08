Тарасова с Костенко поймали на лжи

Футболист Дмитрий Тарасов и его возлюбленная Анастасия Костенко вновь заставили говорить о себе. На этот раз пара не смогла определиться, кто кого пригласил на мюзикл.

В одно и то же время на страницах в Instagram Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко появилась одинаковая фотография. Пара снялась на фоне входа в здание Московской оперетты, где ставится мюзикл "Анна Каренина".

Внимание наблюдательных пользователей Сети привлекли подписи под постами. "Пригласил любимую на мюзикл 😎", – заверил своих подписчиков футболист. "Пригласила любимого на мюзикл 🎭", – уверяет его возлюбленная. Комментаторы нашли в этих словах серьезное противоречие, справедливо рассудив, что в качестве приглашающей стороны должен выступать кто-то один.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Ноя 8 2017 в 9:17 PST

"😂😂🤣😂😂😂так кто же кого пригласил ? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так ты его или он тебя?", "Да ,да ..кто кого пригласил ?", – жаждали докопаться подписчики Анастасии Костенко. "Че то вы не разберетесь, кто кого пригласил 🤣🤣🤣🤣", "Так кто кого пригласил то?", "Хоть бы договорились кто кого пригласил!😝", – вторили им поклонники Дмитрия Тарасова.

Некоторые пользователи Сети попытались объяснить путаницу. "Приглашал он, она платила", – предположил один из комментаторов. "Каждый за себя заплатил 😂😂😂", – выдвинул свою версию другой.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Ноя 4 2017 в 7:14 PDT

Напомним, ранее широкий резонанс в Сети вызвал пост Анастасии Костенко в честь девяти месяцев счастливой жизни с Дмитрием Тарасовым. Суровые подписчики и тут нашли к чему придраться. Некоторые из них уверены, что пара может смело отмечать год отношений или даже больше. Комментаторы подсчитали, что девять месяцев прошло с момента разрыва футболиста с певицей Ольгой Бузовой.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Окт 1 2017 в 6:02 PDT

"А вы прямо в день развода познакомились?)) и с этого дня начали отношения?)) если уже косить под порядочную, так пишите хоть 7 месяцев)) смешно конечно, что все, кто вас видел вместе намного раньше развода, да и остальные в принципе, знают, что отмечаете вы год, если не больше))", – негодовали комментаторы. Отметим, Анастасия Костенко предпочитает публично не рассказывать о своей частной жизни, поэтому точный срок ее отношений с Дмитрием Тарасовым до этого оставался загадкой.

