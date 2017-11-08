Садальский пожалел умершую Королеву

Знаменитый актер Станислав Садальский выразил свою грусть в связи со смертью Марии Королевой, дочери Людмилы Гурченко. Он завял, что постарается прийти на похороны

Кроме того, Садальский признался, что рад тому, что Королева успела помириться с Сергеем Сениным, супругом Гурченко. "Так и должно было быть, это два самых любимых Люсиных человека. Все пустое, кроме любви и смерти, вот момент истины, когда надо быть настоящим", – написал актер на своей странице в Instagram.

Он заявил, что всегда жалел Марию Королеву, которая всегда находилась в тени знаменитой матери. "Тяжесть такой материнской славы мало кто смог бы выдержать, а она всегда старалась быть достойной", – вспомнил Садальский. Он признался, что хочет попасть на прощание с Королевой, но боится, что не сможет – он должен улетать по делам: "Не знаю, когда похороны, если 10 ноября, приду обязательно, в субботу улетаю…".

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Ноя 8 2017 в 4:36 PST

Напомним, 8 ноября журналистам стало известно о кончине Марии Королевой. 58-летняя женщина ушла неожиданно. Ей внезапно стало плохо, она упала и не могла говорить. Инцидент произошел неподалеку от дома Королевой, на автостоянке. Она вместе с внучкой и дочерью собиралась поехать по делам.

Дочь Елена заявила, что не может даже предположить, от чего умерла женщина. Причина смерти станет известна после экспертизы. В четверг, 8 ноября, убитая горем женщина собирается в морг, чтобы начать готовиться к ритуальным процедурам. Место захоронения дочери легенды пока неизвестно. Адвокат семьи Шота Горгадзе пытается достать разрешение на захоронение женщины рядом с могилой Людмилы Гурченко.