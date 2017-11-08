Больная Королева умерла в подъезде

Журналисты выяснили подробности смерти дочери Людмилы Гурченко Марии Королевой. Оказывается, женщина на протяжении нескольких дней страдала высокой температурой, ей стало плохо прямо в подъезде, когда она шла на прием к терапевту.

По предварительным данным, последние несколько дней Мария Королева жаловалась на высокую температуру и простуду. Сегодня утром, 8 ноября, она собралась в поликлинику на прием к терапевту, но потеряла сознание, даже не успев выйти из подъезда. Спустя час ее на том же месте обнаружила дочь и позвала на помощь соседей. Вместе они перенесли Королеву на лавку и вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть, передает Life.ru.

Внезапную кончину Королевой подтвердил ее адвокат Шота Горгадзе. "Да, это правда, к сожалению, она скончалась. Буквально час назад "скорая" ее увезла", – сообщил юрист. Горгадзе отметил, что пока причина смерти Королевой неизвестна. "Я не думаю, что и родные знают причину. Никакой продолжительной болезни не было, это я точно знаю. Это случилось внезапно", – отметил адвокат в беседе с агентством "Москва".

Нашлись те журналисты, кто умудрился дозвониться до дочери Марии Королевой Елены. Та оказалась немногословна. "Это действительно так. Но я ничего комментировать не буду", – цитирует женщину РЕН ТВ.





Напомним, Мария Королева была единственной дочерью знаменитой советской артистки Людмилы Гурченко. Ее отцом являлся второй муж актрисы – сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королевой остались дочь, внучка и даже якобы две правнучки.

