Взбешенная Кабаева: Я порву любого за мужа!

Модель Александра Кабаева прокомментировала нападение неизвестных людей на своего супруга, спортсмена Александра Липового. Возмущенная манекенщица готова "порвать" любого за своего любимого мужчину.

Муж известной модели Александры Кабаевой, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой стал жертвой жестокого избиения. При нападении неизвестных спортсмен получил тяжелую травму головы. Инцидент произошел ночью 6 ноября, однако лишь сейчас Кабаева прокомментировала случившееся.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Александра опубликовала фотографию, на которой заснята вместе с супругом. В подписи к снимку манекенщица оставила многословный гневный пост. "Вы знаете каково это это когда твоему близкому человеку с которым у тебя одни мысли, одно сердце, одно дыхание причиняют боль?? Каково это держаться ,улыбаться не показывать всю боль внутри ,что бы показать ему что ничего не случилось ❤️ " – начала свой рассказ Александра.

Модель дала понять, что любит мужа, несмотря на его физические изъяны. "он все такой же красивый, даже с этим швами ,такой же милый с этими синяками, с красивой походкой ,похрамывая на одной ноге, все тот же мой ,сильный и родной!!! Смотришь на него и думаешь а не дай бог одно лишнее движение и человека бы не стало? а выстрел ,был бы не рядом с ухом ,а прямо в висок?? Что бы тогда? Мм?" – задала риторический вопрос Кабаева.

Публикация от Aлекcандра Липовая (Кабаева) (@sashakabaeva_official) Ноя 7 2017 в 3:06 PST

Далее Александра дала волю эмоциям. "Достать пистолет уже удел слабых людей!! Пойти толпой на одного? Еще одно доказательство что люди слабы ..настолько слабы что даже я пиз*** бы дала🖕🏽 я порву любого за мужа ,любого ! И я знаю что мы будем встречаться с этими "людьми" где-то ,если бы у меня была возможность и я знала кто)) я бы пинала каждый раз под одно место ,но много чести, ведь все будут наказаны ,не на этой земле ,а там☝🏼 там для таких грехов особо мучительное наказание 😉 " – не выбирая выражений, заявила супруга Липового. Кабаева отметила, что она очень "сдержанный человек", однако в этот раз у нее сдали нервы. "от одной мысли что Саши может не стать, я начинаю задыхаться 😱😭 бр... все.. только хорошие мысли теперь и настрой", – пообещала Кабаева.

Модель и ее муж дали несколько интервью журналистам. "мы не знаем кто это ,но догадки есть, да и хорошо что не узнаем, потому что я бы мстила за боль моему человеку, но благодаря мужу и близким я очень сдержана 🙏🏼 эта тема закрыта ) нам даже извинения не нужны, перед Богом попросите 👆🏼" – написала Александра. В конце модель призналась, что эти дни были для нее очень тяжелыми, но теперь все позади.