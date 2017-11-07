Эксклюзив Особое мнение Интервью Бузову повесили прямо на сцене Люди в ужасе бегут от Джигарханяна

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Шоу-бизнес

Панин о насиловании Галкиным стариков в подъезде

Алексей Панин и Максим Галкин. Фото: dni.ru
Юморист прикрыл свой стыд после возмутительного гей-скандала. Хотя, как считает актер, стесняться нечего.
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Конфликт на почве сексуальной ориентации между Максимом Галкиным и Алексеем Паниным не утихает. А ведь случился он, напомним, из-за ерунды: юморист предложил назначить главой комитета по защите животных и окружающей среды скандально известного актера. Просто в Сети появились ролики, в которых похожий на Панина человек занимается сексом с собакой.

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Сюжеты Гей-скандалы

Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Обидевшись на Галкина, звезда фильма "Жмурки" обратилась к нему со словами: "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!" Поклонники решили, что Панин все выдумал о гомосексуальности Галкина. Но актер настаивает на своей правоте.

"Я, в отличие от Галкина, не гомосексуалист, – заверил Алексей. – А Галкин пытается прикрываться, потому что боится потерять работу – ведь он ведет на Первом канале детское шоу. Он будет прикрываться чужими именами, Кевином Спейси, кем угодно. Хотя я не понимаю, почему это нужно делать. Он не убивает людей, не насилует стариков в подъезде. Какие проблемы? Макс, ты же гомосексуалист. Че ж ты врешь всем? Зачем? Ты считаешь, что то, что ты делаешь, – это позор?"

"Мне жаль, что ты – такой ханжа и непорядочный человек. А я могу честно рассказать все, что делаю. Мне нечего стыдиться. Я отвечаю за все! Я – самый честный. Я – крутой!" – цитирует Панина журнал "Тайны звезд". 

Интересно, что прежде актер всячески подчеркивал свою бисексуальность. "Люди бисексуальны. Я бисексуал. А многие из нас даже постесняются вслух сказать о своих фантазиях, желаниях, потому что общество так привыкло, потому что есть как бы общепринятые моральные рамки. Господа! Давайте не делать друг другу плохо, давайте воспитывать своих детей хорошо, а мы, взрослые люди, будем делать то, что нам хочется. Я вообще в плане секса вот никого осуждать никогда в жизни не хочу и не буду", – заявил он. 

Автор: Иван Губкин7 ноября 2017, 14:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

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