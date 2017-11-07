Мужу Кабаевой угрожали перед жестоким избиением

Муж известной модели Александры Кабаевой, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой стал жертвой жестокого избиения. Спортсмен рассказал, что незадолго до нападения ему поступали звонки с угрозами.

При нападении неизвестных Александр Липовой получил тяжелую травму головы, однако нашел в себе силы пообщаться с представителями СМИ. Так, спортсмен сообщил о неких звонках, которые ему поступали незадолго до избиения. "До этого мне раздавались звонки. Был такой некий Александр Прохоров – человек, который обманул большое количество людей, мошенник. Он брал деньги под залоги, под ссуды", – цитирует Липового Life.ru.

Александр сообщил, что некоторое время назад сотрудничал с вышеназванным человеком. "Три года назад я тоже дал ему деньги на развитие бизнеса. Все это время я пытался привлечь его к ответственности, но ничего не получалось", – отметил пострадавший спортсмен. Липовой не стал скрывать, что речь идет о сумме в четыре с половиной миллиона рублей. После очередного обращения в полицию Александра Прохорова было решено задержать. Именно с тех пор кикбоксеру неоднократно звонили с угрозами, утверждает издание.

Ранее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram супруга Липового, модель Александра Кабаева высказалась о состоянии мужа. "Мои любимые следопыты❤️ спасибо за беспокойство ,моему мужу намного лучше 💋", – коротко сообщила Кабаева, пообещав позднее все подробнее рассказать.

Публикация от Aлекcандра Липовая (Кабаева) (@sashakabaeva_official) Ноя 3 2017 в 6:32 PDT

Напомним, нападение на Александра Липового произошло ночью 6 ноября. Несколько мужчин, вооруженных огнестрельным оружием, избили спортсмена. Липовой получил тяжелую травму головы. В НИИ им. Склифосовского врачи наложили спортсмену семь швов. Позже Александр сообщил: "Я был в легком нокдауне, сознание полностью не терял".

Примечательно, что Липовой писать заявление в полицию на злоумышленников не собирается, объяснив это тем, что не хочет "держать злость внутри себя", отмечает издание.