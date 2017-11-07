Крутой влез в скандал с Галкиным

Игорь Крутой признался, что в шоке от действий Максима Галкина, которые он совершает в последнее время. Однако композитор считает, что у артиста есть на это право.

В последнее время имя Максима Галкина журналисты прочно связывают с гей-скандалом, который закатил актер Алексей Панин. Все началось, казалось бы, с безобидной шутки Максима, прокомментировавшего выдвижение Ксении Собчак на пост президента России, что, дескать, если та станет главой государства, то Алексею Панину следует возглавить комитет по защите животных и окружающей среды. Тем самым Галкин намекнул на скандал, в который ранее влип Панин после того, когда в Сети появилось видео с участием мужчины, похожего на актера, занимающегося сексом с собакой.

Алексей не оставил без внимания шутку Максима и, в свою очередь, тоже записал видео, в котором прямо обратился к шоумену, назвав его гомосексуалистом, живущим "со старой женщиной". В общем, слово за слово и теперь гей-скандал обсуждают представители отечественного шоу-бизнеса. К примеру, певица Валерия высказалась в поддержку Максима Галкина. "Макс молодец! Он остроумный очень! Я все равно на стороне умных и интеллигентных людей", – заявила популярная исполнительница.

Журналисты взяли комментарий и у композитора, продюсера Игоря Крутого. Тот постарался быть объективным и никого не обидеть при этом. "Все последнее, что делает Галкин, для меня немножечко шокирующе. Но он имеет право", – высказался Игорь Крутой в передаче "Ты не поверишь!"

Противостояние Максима Галкина и Алексея Панина вылилось во взаимный обмен колкими стихотворениями. А еще Панин записал несколько роликов, в которых его тон колебался от юмористического ерничанья до оскорбительных обвинений. Даже дошло и до угрозы убийством, правда, некоему вымышленному "Максиму Галкину", герою фильма.