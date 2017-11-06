Красотки из "Дома-2" повздорили из-за ворованных вещей

Настоящие шекспировские страсти разгорелись между двумя подругами из "Дома-2" Лерой Фрост и Марией Кохно. Одна из них нашла давно потерянные кроссовки на ногах второй.

Лера Фрост рассказала, что долго искала дорогую сердцу обувь. "Я не могла найти кроссовки. Их мне подарил Захар. Думала, они завалялись в какой-то из сумок, потому что вещей у меня много", – призналась она в интервью изданию dom2magazine.

Однако разгадка таинственного исчезновения предмета гардероба оказалась пусть и простой, но несколько шокирующей. "На днях я открываю Instagram Марины Африкантовой и вижу на фотографии Кохно в моих кроссовках", – пожаловалась девушка. Мария Кохно скрывать происхождение своей новой обуви не стала.

Публикация от Лера Фрост (@lerafrost) Окт 18 2017 в 4:07 PDT

"Маша стала говорить, что я тоже брала у нее вещи. Что у нее брать? Три вещи из секонд хенда! Когда мы ездили в клуб, я давала Маше платье и туфли. У нее воровать нечего", – возмутилась Лера Фрост. "Даже если она говорит правду, и кроссовки попали в ее сумку случайно, то все равно странно, что она отправилась в них на мероприятие. Думаю, должно быть стыдно", – заключила она.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Ноя 6 2017 в 1:36 PST

Отметим, загадка пропавших кроссовок – не самое страшное. что может беспокоить Леру Фрост. Не так давно красотка призналась, что стала жертвой смертельного проклятия. Избавиться от него ей помог знакомый экстрасенс. Темную ворожбу, по ее словам, навела мать ее бывшего молодого человека.

Публикация от Лера Фрост (@lerafrost) Сен 11 2017 в 8:36 PDT

Сейчас девушка встречается с Захаром Саленко и о прошлых отношениях старается не вспоминать. Однако и в новой любви красотку преследуют проблемы. Сообщается, что молодой человек очень ревнив, от чего девушка часто страдает не только морально, но и порой физически.