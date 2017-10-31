Звезда "Дома-2" стала жертвой смертельного проклятия

Звезда "Дома-2" Лера Фрост рассказала о наложенном на нее проклятии. У девушки начались серьезные проблемы в жизни.

Виной тому была мама бывшего возлюбленного участницы телестройки. По ее словам, четыре года назад у нее вспыхнул роман с молодым человеком. "Он так сильно любил меня, что отдалился от семьи. Поэтому его мама и сестра меня, мягко говоря, недолюбливали. И тут началась череда неприятных событий в моей жизни… Ни в чем не везло, были проблемы со здоровьем, финансовые и семейные трудности", – вспоминает девушка.

Лера решила, что виной тому ее отношения и порвала со своим молодым человеком. Однако неприятности не закончились. Фрост отчаялась сама понять, что же происходит, и решила обратиться к человеку со сверхъестественными способностями.

"Мой знакомый был участником украинской "Битвы экстрасенсов". Друг сразу заявил, что на меня наслали проклятие, и все проблемы из-за женщины. Точно описал мне, что она темная, моего роста, и в ее доме живет большая собака. Перебрала всех знакомых, но не могла никого вспомнить", – приводит слова Леры сайт "Дом 2 Life".

В определенный момент девушку осенило – в семье ее бывшего молодого человека жила немецкая овчарка. Именно тогда Фрост впервые задумалась о том, что мама экс-бойфренда может быть причастна к ее проблемам.

Лера решила отправится к экстрасенсу. Тот сразу понял, что произошло с девушкой: "Когда зашла в его кабинет, он спросил: ну что, спина болит? А последнее время, все было именно так. Тебя посыпали могильной землей, – ответил он. Как мне потом объяснили, суть заговора – умереть в нищете и болезнях". Медиум даже смог назвать имя врага Леры.

"Маму бывшего звали Наташа, я показала фотографию, и он мне подтвердил за пару секунд ее вину. И тут я вспомнила, что, когда первый раз пришла в дом с парнем, его мама и сестра жгли кукол в камине. Мне тогда это показалось забавным, я и подумать не могла, что в будущем меня коснется что-то подобное. Но экстрасенс заверил, что спасет меня и протянул мне бумажку с заговорами, дал еще две записочки и поручил закопать их в землю", – рассказала Фрост.

По словам девушки, после того, как она выполнила указания экстрасенса, черная полоса в жизни участницы телепроекта закончилась. Сейчас девушка встречается с Захаром Саленко и не вспоминает о прошлых отношениях.